Le vicende della soap opera turca Terra Amara proseguono la propria messa in onda su Canale 5 anche nella settimana dal 3 al 9 settembre 2023. Mujgan Hekimoglu annuncerà di essere incinta in presenza di Zuleyha Altun.

Gaffur Taskin farà i conti con un ricatto di Behice Hekimoglu, quando avrà una prova per incastrarla per l’omicidio di Hunkar Yaman: la darklady costringerà l’uomo a tacere, se non vorrà finire in carcere con l’accusa di aver ucciso Hatip Tellidere.

Trame di Terra amara al 9 settembre: Yilmaz teme che Mujgan voglia fuggire con loro figlio

Dagli spoiler degli episodi in programma da domenica 3 a sabato 9 settembre, si evince che Mujgan apprenderà che Zuleyha ha accusato Behice di aver ucciso Hunkar: la dottoressa appena sua zia finirà in ospedale ferita, crederà che ci sia lo zampino di Altun.

Nel contempo Demir sospetterà che qualcuno abbia rubato la dichiarazione in cui Yilmaz assicura che a ferire gravemente Zuleyha in precedenza è stata Mujgan: l'imprenditore parlerà della faccenda con Fekeli e gli dirà anche di avere il sospetto che Behice sia coinvolta nell’omicidio di sua madre.

Yilmaz quando apprenderà che Mujgan è uscita di casa con il piccolo Kerem Ali e delle valigie temerà che voglia scappare con il loro bambino con l’aiuto di Fikret.

Dopo aver rivolto le dovute scuse a quest’ultimo, Akkaya dirà a Zuleyha di aver deciso di affidare Kerem Ali a Mujgan per ottenere il divorzio.

Zuleyha delusa da Akkaya, Sermin sospetta di Behice

Behice appena verrà dimessa dall’ospedale deciderà di rimanere a Cukurova, accettando le scuse di Fekeli. La darklady si infurierà, quando saprà che Yilmaz ha regalato la sua villa a Gulten e Cetin.

Successivamente Demir annuncerà di essere pronto a far avere una ricompensa a chi lo aiuterà a trovare l’assassino di sua madre Hunkar. Intanto Gaffur nella camera della defunta padrona troverà il documento che accusa Behice di tentato omicidio: quest’ultima minaccerà l’ex capomastro, dicendogli che se la denuncerà dirà alle forze dell’ordine che Hatip è morto per mano sua.

Intanto Zuleyha non vorrà sapere più nulla di Yilmaz, quando scoprirà che Mujgan aspetta il secondo figlio.

Behice durante una conferenza stampa accuserà Zuleyha di essere coinvolta con la sua aggressione: per riconquistarsi la fiducia di Fekeli, la darklady perdonerà Altun destando dei sospetti a Sermin. Quest’ultima infatti dirà al cugino Demir di essere convinta che a uccidere Hunkar sia stata Behice.

Nel frattempo Saniye avrà un litigio con Sevda, mentre Zuleyha si preoccuperà per il discorso di Behice contro di lei.

Yilmaz furioso con Mujgan, Saniye minaccia di cacciare di casa il marito

Yilmaz in preda alla furia assicurerà a Mujgan di non essere il padre della creatura che porta in grembo, dato che da tempo non ha rapporti intimi con lei: a difendere la dottoressa ci penserà Fekeli, cercando di far ragionare il figlioccio.

Demir appena Sermin gli dirà che Mujgan è in dolce attesa, capirà il motivo del malumore di Zuleyha. Intanto quest’ultima, deciderà di raccogliere l’eredità della defunta suocera Hunkar e di gestire la fattoria.

Quando in città circoleranno dei pettegolezzi sulla presunta tresca tra Mujgan e Fikret, quest’ultimo verrà affrontato da Yilmaz, il quale sarà intenzionato a ucciderlo: in tale circostanza la dottoressa svelerà al marito di aver inscenato la sua gravidanza.

Saniye minaccerà di cacciare Gaffur di casa, poiché sospetterà che abbia degli incontri clandestini con Seher. A questo punto l’ex capomastro in preda allo sconforto, penserà di andare a vivere in Germania.

Infine Fekeli consegnerà una lettera all’amico Turan, mentre Zuleyha assicurerà ai braccianti della tenuta che diventerà presto l’erede della defunta suocera Hunkar.