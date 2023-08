La soap opera spagnola La Promessa continua ad appassionare i telespettatori italiani con intrighi e colpi di scena. Nei nuovi episodi in onda su Canale 5, Jana Exposito (Ana Garces) lotterà tra la vita e la morte a causa della malvagità della nemica Jimena de los Infantes (Paula Losada), che pare disposta a fare la qualsiasi cosa per trattenere il marito Manuel de Luján Ezquerdo (Arturo Sancho) al suo fianco. In particolare la domestica sarà irriconoscibile e del tutto senza forze, dopo essere stata mandata a lavorare duramente nei campi dei duchi de Los Infantes da Jimena.

Trame spagnole, La Promessa: Manuel manipolato da Jimena, Cruz e Alonso, Jana cacciata dalla tenuta

Le anticipazioni su ciò che accadrà nelle prossime puntate in onda su Canale 5, raccontano che Jimena riuscirà a far allontanare il marito Manuel da Jana in maniera temporanea.

Tutto comincerà quando il giovane marchese rischierà di morire a causa di un incidente aereo. Il giovane scamperà alla morte, ma quando si riprenderà - grazie alle cure mediche ricevute dall’amata Jana - non avrà alcun ricordo dei suoi ultimi mesi di vita.

A questo punto Jimena e i marchesi Cruz e Alonso coglieranno l’occasione al volo per manipolare Manuel a loro piacimento: quest’ultimo accetterà di sposare la vedova del suo defunto fratello Tomas (Jordi Coll), quando lei e i suoi cari gli faranno credere che si sarebbero dovuti sposare a breve.

Jana e Catalina (Carmen Asecas) vorranno far sapere la verità a Manuel, così decideranno di riparare il suo aereo, scatenando la furia di Jimena. Quest’ultima allora manderà via dalla tenuta la giovane domestica Exposito per farla lavorare nei campi dei suoi genitori.

Manuel però dimostrerà di essersi accorto di provare dei sentimenti nei confronti della giovane, dato che la saluterà con un bacio inaspettato il giorno in cui lascerà il palazzo.

Jimena si vendica della sua rivale, Manuel preoccupato per la salute di Jana

Jimena la farà pagare a caro prezzo alla sua rivale Jana, la quale sarà obbligata a lavorare in condizioni disumane al servizio dei duchi de Los Infantes. Quando la domestica tornerà a La Promessa desterà subito parecchia preoccupazione ai colleghi e a Manuel: in particolare la giovane sarà stremata fisicamente e piena di lividi, ben presto avrà anche dei gravi problemi respiratori.

Infine Manuel anche se non avrà recuperato del tutto la memoria, farà sentire la propria vicinanza alla domestica Exposito pur sapendo di scatenare la gelosia della moglie Jimena.