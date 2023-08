Continua la programmazione de La Promessa, la soap spagnola in onda tutti i pomeriggi alle ore 14:45 su Canale 5. A tal proposito, in attesa che riparta pienamente la nuova stagione televisiva, il palinsesto subirà una modifica.

Nella settimana dal 4 all'8 settembre 2023 i telespettatori potranno vedere due episodi al giorno, al termine dei quali il testimone passerà alla nuova edizione di Pomeriggio 5. Per quanto riguarda le trame giornaliere delle puntate in onda lunedì 4 e martedì 5 settembre le anticipazioni rivelano che si infittirà il giallo dietro la sparizione di Ezquerdo.

Mauro inizierà a sospettare che ci sia qualcosa di poco chiaro, mentre Curro organizzerà le ricerche.

Anticipazioni La Promessa 4 settembre: Mauro trova gli oggetti personali di Ezquerdo

Lunedì 4 settembre andranno in onda su Canale 5 due episodi de La Promessa. Le anticipazioni rivelano che Manuel sarà ancora in coma, tenendo in ansia gli abitanti del palazzo. Preoccupata per le condizioni di salute del giovane, grazie all' aiuto di Mauro, Jana si introdurrà segretamente nella sua camera. Una volta entrata, la ragazza gli farà dei massaggi per migliorare la circolazione ed evitare eventuali problemi muscolari.

Nel frattempo, Alonso informerà Curro che presto arriverà il tutor per l’esame di ammissione al Beaumont College di Windsor, come deciso dal barone.

Intanto, Cruz continuerà ad essere preoccupata per la scomparsa del padre e chiederà al maggiordomo Romulo di parlare con gli amici dell'uomo. A proposito di quest'ultimo, Jana e Maria scopriranno un nuovo messaggio minatorio e provvederanno a nasconderlo. Nelle cucine, nel frattempo, scoppierà un'accesa discussione tra Petra da una parte e Candela, Lope e Simona dall'altra.

La perfida dama di compagnia della baronessa Ezquerdo accuserà i tre cuochi di non avere evitato la diffusione di odori per la casa. Intanto Mauro si renderà conto che il barone ha lasciato la Promessa non portando con sé alcuni suoi oggetti personali. Il cameriere inizierà a sospettare che ci sia qualcosa di poco chiaro dietro la sparizione dell'uomo.

Trama La Promessa, episodi 5 settembre:

Nel doppio appuntamento di martedì 5 settembre Cruz scenderà in cucina e, dopo aver visto Lope, si infurierà con il personale e prometterà seri provvedimenti. Successivamente la servitù scoprirà che sarà stata Petra ad allarmare i padroni. Intanto, Don Alonso e la moglie decideranno di licenziare Lope, Candela e Simona non appena avranno trovato dei sostituti. Nel frattempo, Manuel non avrà ancora ripreso i sensi. Le sue condizioni non miglioreranno. Ciò spingerà Jana a fargli visita più spesso. Un giorno, mentre la ragazza gli starà parlando, il giovane le stringerà improvvisamente la mano. Intanto, Curro deciderà di guidare le ricerche per ritrovare il barone, di cui ancora non si hanno notizie.

Alonso comunicherà a Romulo l'imminente arrivo alla Promessa di un nuovo maggiordomo che avrà il compito di giudicare il suo operato e quello degli altri domestici. Dopo aver ricevuto un resoconto, sarà il marchese a decidere se e chi licenziare.

Nel frattempo, Catalina difenderà Lope, cercando di mettere una buona parola con suo padre. Intanto, tra quest'ultimo e la baronessa si avvertirà un'elevata tensione per via delle condizioni di salute del figlio Manuel.