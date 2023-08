La Promessa continua con nuove puntate su Canale 5 e le anticipazioni della settimana dal 4 all'8 settembre annunciano grandi cambiamenti al Palazzo. Ci sarà il ritorno di Manuel che sarà in stato letargico e quando si sveglierà sarà senza memoria e Jimena non riuscirà a sopportare questa condizione. Con il passare dei giorni, tuttavia, la donna avrà un'idea che condividerà con Cruz: approfittare dell'amnesia di Manuel per convincerlo di essere da sempre innamorato di lei. La marchesa sarà d'accordo con la sua futura nuora e chiederà alla famiglia di evitare di parlare con Manuel del suo passato per evitare di traumatizzarlo.

Anticipazioni La Promessa: le condizioni di Manuel faranno preoccupare tutti

Le anticipazioni de La Promessa dal 4 all'8 settembre raccontano che le condizioni di Manuel faranno preoccupare tutti al palazzo. Dopo essere arrivato a casa Lujan, il marchesino sarà ancora in coma. Jana andrà subito a trovarlo grazie all'appoggio di Mauro per verificare le sue condizioni di salute. Lo stato letargico di Manuel sarà un trauma soprattutto per Jimena che non sopporterà di vedere il suo futuro marito in quelle condizioni. Il marchesino avrà anche delle convulsioni e il rifiuto di Jimena sarà evidente anche a suo padre. Il duca de Los Infantes andrà a prendere sua figlia per riportarla a casa, ma nonostante tutto lei non se la sentirà di abbandonare il suo fidanzato.

Anticipazioni settimana dal 4 all'8 settembre: Cruz sarà d'accordo con Jimena

Le puntate de La Promessa che andranno in onda dal 4 all'8 settembre vedranno al centro dei riflettori lo stato letargico in cui verserà Manuel. Il giovane si risveglierà dal coma, ma presto sarà evidente la sua amnesia. Il marchesino, infatti, riconoscerà soltanto Cruz e Alonso come suoi genitori e di Jimena ricorderà solo che era la fidanzata di suo fratello Thomas.

In un primo momento questo spaventerà la futura sposa, ma poi Jimena penserà di sfruttare la situazione a suo favore e ne parlerà con Cruz.

Manuel chiederà di Jana, ma Jimena gli mentirà

Le anticipazioni de La Promessa rivelano che Jimena confiderà a Cruz il suo piano. La donna avrà intenzione di cambiare i ricordi di Manuel con la complicità di sua suocera.

Cruz si dirà d'accordo con Jimena e le loro intenzioni saranno far credere a Manuel di essere sempre stato innamorato della sua fidanzata e di avere. Per fare in modo che tutto proceda alla perfezione, Cruz avviserà la famiglia a cena, invitando tutti a non parlare a Manuel del suo passato perché potrebbe subire un trauma. Quando Jana gli porterà la cena, il marchesino chiederà a Jimena notizie della cameriera, ma la ragazza troncherà il discorso dicendo che è solo una delle tante.