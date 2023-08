Le vicende della tenuta La promessa si arricchiranno di nuovi colpi di scena nella settimana dal 21 al 25 agosto. Romulo riporterà una ferita ma non vorrà in alcun modo farsi vedere da un medico. A questo punto, spetterà a Jana visitarlo.

Per Salvador, invece, la situazione si metterà sempre più male quando verrà scoperto da Candela e si procurerà un falso documento per disertare i suoi obblighi militari. Poco dopo giungeranno i gendarmi alla tenuta e il cameriere sarà portato in caserma. Soltanto con l'intervento di Romulo si eviterà il peggio, ma Salvador non potrà più fuggire al suo dovere.

Spazio anche a Eugenia, la quale sarà riportata in sanatorio tra lo sconcerto di Curro. Leonor continuerà a soffrire, mentre Manuel donerà un anello di fidanzamento a Jimena.

Anticipazioni La Promessa 21-25/8: Manuel regala un anello di fidanzamento a Jimena

Alla tenuta saranno tutti sbalorditi dall'assenza improvvisa di Eugenia. Senza dirlo a nessuno, donna Cruz la rispedirà in sanatorio, per timore che sua sorella possa rivelare troppi segreti di famiglia a degli estranei.

Curro sarà profondamente turbato per la sparizione della madre, mentre Manuel e Catalina non potranno che criticare l'accaduto durante la colazione. Leonor continuerà a soffrire le pene d'amore, mentre suo fratello Manuel farà ufficialmente la proposta di matrimonio a Jimena, regalandole un anello di fidanzamento.

Romulo accusato di aver minacciato il barone

Romulo, ferito, si rifiuterà di farsi visitare da un medico. Pia deciderà di farlo vedere da Jana, e la ragazza rassicurerà tutti dicendo che il maggiordomo non versa in gravi condizioni.

I documenti che compromettono Salvador finiranno nelle mani di Candela. Sarà così che il cameriere vuoterà il sacco con la cuoca.

Successivamente il ragazzo riuscirà ad ottenere un certificato di inidoneità per scansare la leva obbligatoria e non partire per il fronte marocchino.

Le cose però non andranno a buon fine, e il cameriere sarà portato via dalla tenuta dalla Guardia civile per essere sottoposto a un interrogatorio. Lope e Maria chiederanno al maggiordomo di recarsi in caserma, in modo da intercedere per Salvador, ma Romulo avrà altro di cui preoccuparsi, visto che sarà accusato dal barone di averlo minacciato tramite un biglietto.

La Promessa spoiler: Salvador costretto a partire per il fronte marocchino

Nelle puntate de La Promessa in onda dal 21 al 25 agosto Jana dichiarerà il suo amore a Manuel, ma metterà in chiaro che non potranno mai stare insieme visto che il loro è un amore impossibile.

Nel frattempo, Romulo si recherà in commissariato e riuscirà a convincere il comandante a non denunciare Salvador: in cambio, però, il giovane dovrà partire per il fronte marocchino il prima possibile.