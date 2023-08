La soap opera spagnola La Promessa sta continuando a fare compagnia al pubblico di Canale 5. Le anticipazioni sulle puntate in programmazione dal 4 all’8 settembre 2023 dalle ore 14:45 alle 16:55 circa, dicono che Manuel Luján (Arturo Sancho) si risveglierà dal coma, ma la sua memoria sarà compromessa.

Il marchese Alonso Luján (Manuel Regueiro) assumerà Gregorio Castillo (Bruno Lastra), il nuovo maggiordomo della tenuta, che sin da subito darà del filo da torcere all’intero personale dei domestici.

Spoiler La Promessa, all’8 settembre: Cruz disperata per le pessime condizioni del figlio Manuel

Negli episodi in onda da lunedì 4 a venerdì 8 settembre, Manuel sarà ancora in coma e Jana per merito della complicità di Mauro riuscirà a entrare nella sua camera e a fargli dei massaggi.

Nel contempo padre Camilo prolungherà il suo soggiorno alla tenuta grazie a Petra, mentre Cruz si dispererà per le pessime condizioni del figlio.

Alonso farà sapere a Curro che arriverà il tutore per la sua educazione.

Jana e Maria avranno una discussione per un nuovo messaggio minatorio indirizzato al barone Juan. Intanto Cruz temerà per la salute del padre, invece la giovane Exposito troverà un momento per parlare con Manuel.

Cruz e Alonso decidono di licenziare Lope, Simona e Candela

Petra litigherà con Candela, Simona e Lope, dopo aver sentito degli strani odori nella cucina. Mauro avrà dei sospetti quando si accorgerà che il barone Juan è sparito senza portare con sé alcuni oggetti.

Cruz quando sorprenderà Lope in cucina prometterà di prendere dei provvedimenti: Maria e Teresa, per scoprire se è stata Petra a fare la spia ai loro padroni, la costringeranno a vuotare il sacco.

Alonso e la moglie Cruz decideranno di licenziare Lope, Simona e Candela.

Jana continuerà a essere preoccupata per Manuel, mentre Jimena preferirà non vederlo a causa del troppo dolore. Curro avvierà le ricerche per ritrovare il barone. Manuel anche se continuerà a essere privo di sensi, stringerà la mano a Jana più volte. Petra inviterà Cruz a cacciare tutto il personale, assicurandole che sarà lei a occuparsi di tutte le faccende come nuova governante.

Alonso annuncerà a Romulo che arriverà un nuovo maggiordomo. Catalina prenderà le difese di Lope, mentre Martina consiglierà a Curro di concentrarsi sugli studi. Successivamente Lope farà avere a Maria un carillon che Salvador ha acquistato come dono per il loro primo mese insieme prima di partire.

Intanto ci sarà parecchia tensione tra Cruz e Alonso a causa delle critiche condizioni di Manuel.

Arriva il nuovo maggiordomo Gregorio, Manuel si risveglia

Jimena si rifiuterà di abbandonare Manuel su ordine del padre. Finalmente alla tenuta metterà piede il nuovo maggiordomo Gregorio, mentre Candela e Simona diranno a Teresa di avere il sospetto che padre Camilo stia nascondendo qualcosa. Maria tramite una lettera apprenderà che Salvador è stato inviato in un territorio nemico.

Manuel si risveglierà ma poco dopo perderà nuovamente i sensi: a rassicurare Jimena quando avrà i sensi di colpa ci penserà Cruz. Ben presto il giovane marchese riprenderà conoscenza, ma purtroppo riconoscerà soltanto i suoi genitori.

Gregorio scatenerà l’ira di Romulo, dopo aver dato delle regole a tutti i domestici e averlo provocato in pubblico.

Funes ritornerà a La Promessa per fare delle indagini sulla sparizione del barone Juan, interrogando tutti i dipendenti: non appena Teresa crederà che sarà la prima a dover rispondere alle domande del sergente, verrà incoraggiata dalle colleghe Pia, Jana e Maria.

Cruz impedirà a qualsiasi persona di parlare al figlio Manuel del suo passato. Gregorio mentre vorrà trovare la spilla che apparteneva alla defunta marchesa, metterà al corrente Simona delle nuove direttive per i pasti del personale: il comportamento del nuovo maggiordomo infastidirà Candela e Simona.

Inoltre Gregorio rimprovererà Maria per aver usato il carillon al lavoro.

Candela e Simona minacciate, Jana architetta un piano

Il sergente Funes annuncerà che è stato ritrovato il barone Juan. Candela dopo aver trovato una lettera del duca sotto il letto di padre Camilo insieme a Simona, verrà minacciata da Gregorio: quest’ultimo sarà disposto a licenziare le due donne.

Manuel inviterà Jimena a essere sincera con lui, mentre Jana sarà rimproverata da Gregorio per essere stata sorpresa fuori dalla stanza del giovane marchese. Per concludere la domestica Exposito architetterà un piano per prendere parte al funerale del nonno insieme a Manuel.