Sono poche le sorprese che attendono il pubblico di Amici al rientro dalle vacanze. Come hanno anticipato blog e riviste in questi giorni, tra i sei professori del cast ci sarà un solo cambiamento rispetto alla formazione della scorsa edizione: Anna Pettinelli prenderà il posto di Arisa, mentre tutti gli altri sono stati riconfermati nel ruolo di tutor dei nuovi cantanti e ballerini della classe.

Aggiornamenti sui protagonisti di Amici

Mancano poche settimane al ritorno su Canale 5 di Amici, ma i fan sono già a conoscenza di alcune scelte che Maria De Filippi ha fatto durante l'estate.

Come riportano siti e riviste da qualche giorno, il corpo docente della nuova edizione del talent-show sarà all'80% lo stesso di un anno fa: la conduttrice è stata chiamata a fare una sola sostituzione tra i tutor della categoria canto.

A lasciare il cast del programma Mediaset, dunque, è solo Arisa: dopo un anno nel ruolo di insegnante dei ragazzi della scuola più famosa d'Italia, l'artista ha sentito il bisogno di cambiare aria e il prossimo autunno vestirà i panni di giudice a The Voice Kids, su Rai 1.

Ad occupare la cattedra della cantante potentina, sarà una vecchia conoscenza della trasmissione: nella commissione interna di Amici, rientra ufficialmente Anna Pettinelli.

Il 'trio' di danza non cambia ad Amici

I docenti di canto di Amici 23 saranno i riconfermati Zerbi e Cuccarini, più la rientrante Anna Pettinelli. La speaker radiofonica è già stata professoressa della scuola per due edizioni e proprio un anno fa ha lasciato la cattedra ad Arisa: tra le due, dunque, è in corso una specie di "passaggio del testimone" tra una stagione e l'altra del talent-show.

Il "terzetto" che rappresenta la categoria ballo, invece, è stato confermato al 100%: tra la metà e la fine di settembre, dunque, ad insegnare danza ai ragazzi della classe 2023/2024 saranno ancora Emanuel Lo, Alessandra Celentano e Raimondo Todaro.

Quest'ultimo sembrava l'unico dei prof a rischio sostituzione, invece Maria De Filippi gli ha affidato una cattedra per il terzo anno consecutivo e soprattutto dopo aver vinto come docente di Mattia Zenzola.

Dubbi sulla data d'inizio di Amici

Se il cast dell'edizione 2023/2024 di Amici è già noto (ovviamente mancano all'appello i cantanti e i ballerini che comporranno la classe, ma che saranno scelti nel corso della prima puntata), ci sono ancora diversi dubbi su quando il talent-show tornerà in onda su Canale 5.

Fino a qualche settimana fa si parlava di domenica 17 settembre come data ideale per la messa in onda dello speciale d'esordio, ma di recente si è vociferato anche di un possibile slittamento dello stesso al giorno 24.

Gli addetti ai lavori non hanno ancora comunicato quando avverrà il debutto in tv della 23esima edizione ma, salvo cambi di programma, dovrebbe essere registrato con un po' d'anticipo come accade da qualche anno a questa parte.

Tra meno di un mese, comunque, il longevo format di Maria De Filippi tornerà a far compagnia ai telespettatori con puntate inedite: la prima servirà per scegliere i nuovi alunni della scuola, tutte le altre per individuare i talenti che la prossima primavera parteciperanno alla fase serale.

Del meccanismo di quest'anno, infine, si sa ancora poco: i fan pensano che non dovrebbe cambiare molto e che ancora una volta saranno gli insegnanti a prendere le decisioni più importanti, soprattutto quelle legate alla conferma o all'eliminazione dei giovani della classe.

Tra loro potrebbe esserci anche Mezkal, il cantante al quale Rudy Zerbi ha promesso un banco sul finire del pomeridiano di Amici 22.