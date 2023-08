La Promessa continua con nuove puntate su Canale 5 e le anticipazioni di giovedì 31 agosto annunciano importanti novità. La notizia della morte di Manuel scuote il palazzo, e altrettanto farà la notizia che invece Manuel è vivo, anche se in coma: saranno in particolare i duchi de Los Infantes a non esserne contenti.

si apprenderà che il ragazzo è vivo, anche se in gravi condizioni. Del barone, invece, non ci sarà nessuna notizia e Cruz sarà seriamente preoccupata per suo padre. Jana si renderà conto che dovrà far sparire al più presto i biglietti minatori, ma Curro la sorprenderà.

Infine, padre Camilo continuerà a indagare per conto dei duchi de Los Infantes.

Anticipazioni de La Promessa: Cruz e Alonso penseranno di riportare Manuel a casa

Le anticipazioni de La Promessa di giovedì 31 agosto raccontano che Catalina darà alla sua famiglia una splendida notizia. La ragazza, infatti, dirà che Manuel non è morto come si pensava in un primo momento, ma è in ospedale in gravi condizioni. Cruz e Alonso tireranno un sospiro di sollievo e decideranno di riportare a casa il marchesino.

Anche se in coma, Manuel potrebbe respirare l'aria familiare del palazzo e riprendersi più facilmente. I marchesi si impegneranno a dare al ragazzo tutte le cure necessarie per guarire al più presto.

Nel frattempo, il Duca de Los Infantes sarà deluso per come è andato l'incidente, perché liberarsi di Manuel sarebbe stato comodo per lui.

Anticipazioni puntata di giovedì 31 agosto: padre Camilo indagherà ancora

La puntata de La Promessa di giovedì 31 agosto vedrà protagonista Manuel, in coma dopo il grave incidente in aereo.

Il Duca de Los Infantes chiederà a padre Camilo di continuare a indagare sulla famiglia Lujan per procurarsi delle prove tangibili della crisi economica. I duchi, infatti, non avranno nessuna intenzione di appoggiare il fidanzamento della loro figlia con il marchesino dopo aver capito che si tratterebbe solo di un accordo economico.

Nel frattempo Cruz sarà molto preoccupata per suo padre. Il barone, infatti, sembrerà sparito nel nulla e i suoi amici affermeranno di non averlo visto.

Jana tesa per la scomparsa del barone, Curro noterà il suo strano comportamento

Le anticipazioni de La Promessa di giovedì 31 agosto rivelano che la scomparsa del barone farà molto pensare la marchesa. Cruz avrà una brutta sensazione sulla sorte di suo padre e Jana sarà in ansia.

La cameriera si renderà conto che se si dovesse indagare sulla sparizione del barone qualcuno potrebbe trovare i suoi biglietti. Jana si darà da fare per far sparire tutti le lettere di minaccia scritte per il padre di Cruz, ma quando cercherà di eliminarle si imbatterà in Curro. Il nipote del barone noterà l'inquietudine della cameriera e vorrà delle spiegazioni al suo strano comportamento.