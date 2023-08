La soap opera spagnola La Promessa continua con la propria messa in onda su Canale 5. Nelle nuove puntate la marchesa Cruz Ezquerdo (Eva Martín) prenderà una drastica decisione sul suo matrimonio con Alonso de Luján (Manuel Regueiro), dopo l’improvvisa perdita del padre Juan Ezquerdo (Alberto González). La darklady a causa del troppo nervosismo dirà al marito di essere disposta a lasciarlo.

Spoiler spagnoli, La Promessa: il barone Juan viene ritrovato senza vita

Le anticipazioni spagnole su ciò che accadrà nei prossimi episodi della telenovela, raccontano che al centro della scena ci sarà la crisi tra Cruz e Alonso.

Nelle puntate già trasmesse, il matrimonio dei due coniugi è stato messo a dura prova dopo che sono riusciti a convincere il figlio Manuel de Luján Ezquerdo (Arturo Sancho) a sposare Jimena de los Infantes (Paula Losada) per il bene della loro famiglia, e dopo essersi rifiutati in un primo momento di far trasferire Leonor de Luján Ezquerdo (Alicia Bercán) a Parigi per studiare moda.

Prossimamente la marchesa si preoccuperà dopo aver fatto tornare la sorella malata Eugenia (Alicia Moruno) in sanatorio per impedirle di fare delle rivelazioni segrete. In particolare ben presto Cruz temerà il peggio a causa della sparizione improvvisa del padre Juan dalla tenuta: quest’ultimo dopo diversi giorni verrà dichiarato morto, vittima di un incidente stradale, quando il suo cadavere sarà ritrovato.

Manuel in gravi condizioni di salute, Cruz è decisa a mettere fine al suo matrimonio

In realtà il barone Juan è morto per mano di Pia Adarre (María Castro), dopo aver tentato di abusare sia della governante che della domestica Teresa Villamil (Andrea del Río): le due donne per sbarazzarsi del corpo senza vita del nobile si serviranno della complicità delle colleghe.

Nel contempo a La Promessa ci sarà parecchio turbamento anche per la sparizione di Manuel, il quale riuscirà a sopravvivere a un incidente aereo. Il giovane marchese però verserà in gravi critiche condizioni.

Gli ultimi avvenimenti porteranno Cruz al limite, al punto da decidere di mettere fine al suo matrimonio con il marito Alonso.

La marchesa, quando la diagnosi del medico sulla salute di Manuel sarà preoccupante, in preda alla furia e all’esasperazione minaccerà infatti di lasciare l’uomo che ha sposato.

Successivamente Manuel uscirà dal coma e sarà molto confuso poiché non avrà alcun ricordo dei suoi ultimi mesi di vita: in particolare il giovane quando si risveglierà riconoscerà i suoi genitori e considererà la fidanzata Jimena come la vedova del suo defunto fratello Tomás (Jordi Coll).