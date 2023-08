Sono appena terminate le riprese del secondo appuntamento stagionale con U&D: il 28 agosto, infatti, il cast è tornato in studio per partecipare alla puntata che sarà trasmessa in tv a metà settembre circa. Tra le anticipazioni più spiazzanti che ha riportato il blogger Pugnaloni su Instagram, spiccano quelle sull'assenza agli Elios di Riccardo e Armando, ma anche quelle sul ritorno nel parterre Over di Barbara e Silvio. Prime liti tra Tina ed Elio, ma anche tra Gemma e Aurora.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

Gli spoiler che stanno trapelando dagli studi di U&D al termine della registrazione odierna, sono tanti e tutti molto interessanti.

Il blogger Pugnaloni fa sapere che il parterre del Trono Over è cambiato ancora rispetto alla puntata d'esordio: il 28 agosto è tornata Barbara De Santi, la dama che ha animato diverse edizioni del passato con il suo carattere vivace e deciso. La maestra mancava dagli Elios da un bel po' di anni e oggi ha fatto il suo rientro in grande stile per la gioia del pubblico presente e di quello a casa.

A riprendere posto tra i protagonisti della versione senior del dating-show, però, è stato anche un altro personaggio che solo pochi mesi fa ha creato parecchio chiacchiericcio con il suo corteggiamento passionale a Gemma: Silvio Venturato ha accettato di ritornare nel cast del programma e di rimettersi in gioco.

Primi scontri tra i senior di U&D

Le anticipazioni della puntata di U&D che è stata registrata il 28 agosto, però, riguardano anche le liti che ci sono state tra i vari componenti del cast.

Tina Cipollari è tornata alla carica con Elio Servio: dopo essere stata piuttosto calma al debutto, oggi l'opinionista ha dato il meglio di sé regalando al pubblico presente un'accesissima discussione con il cavaliere campano.

Le riprese di questo pomeriggio, però, si sono aperte con un battibecco tra Gemma e Aurora: la torinese ha accusato la collega di aver pubblicato una Instagram Stories contro di lei, e da qui è nato un diverbio che è andato avanti per un bel po'.

Altro dettaglio molto importante, è che neppure oggi Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato erano nel parterre: anche se manca la conferma ufficiale, sembra proprio che Maria e la redazione abbiano deciso di escludere i due veterani dal Trono Over 2023/2024.

Niente 'punizione' per i giovani di U&D

Per quanto riguarda il Trono Classico, le anticipazioni che sta fornendo Lorenzo Pugnaloni su Instagram riguardano soprattutto i due ragazzi che sono stati presentati giovedì scorso.

Stando a quello che si legge in rete, sia Brando che Cristian sono stati riconfermati nel cast nonostante le tante segnalazioni di questi giorni: il 22enne di Treviso in particolare, è finito al centro dell'attenzione mediatica per il rapporto che ha con Alice Salvadori (si vocifera che i due sarebbero fidanzati e conviventi).

La redazione e Maria De Filippi, però, pare non abbiano dato retta alle chiacchiere del web e oggi hanno dato spazio al giovane e alle prime esterne che ha fatto con le sue nuove corteggiatrici.

Nessun aggiornamento, invece, è arrivato su Manuela Carriero, l'unica donna che è stata messa sul trono al rientro dalle vacanze.

Gli ospiti delle riprese del 28 agosto, infine, sono stati Lavinia Mauro e Alessio Corvino: i due si sono scelti pochi mesi fa e, a differenza di tutti gli altri protagonisti dell'edizione 2022/2023, stanno ancora felicemente insieme. La romana è tornata in studio per raccontare al pubblico come vanno le cose con il compagno lontano dai riflettori: i due sono innamoratissimi e durante l'estate hanno smentito più volte le voci di crisi che circolavano sul loro conto.