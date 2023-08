L'edizione 2023/2024 di U&D debutterà in televisione lunedì 11 settembre, ma le registrazioni delle nuove puntate sono già cominciate. Gli studi Elios hanno riaperto il 28 agosto e non sono mancate le sorprese: ancora assenti Armando e Riccardo (il loro addio al cast sembra sempre più concreto), new entry nel parterre Barbara De Santi e Silvio Venturato, tensioni tra Tina ed Elio. Ospiti Lavinia e Alessio, che si sono fidanzati in studio la scorsa primavera e sono più innamorati che mai.

Aggiornamenti dagli studi di U&D

Per tutta l'estate si è parlato dei veterani del Trono Over che sarebbero stati riconfermati anche nel cast della nuova edizione, e quasi nessuno aveva previsto che Armando e Riccardo saltassero la prima registrazione.

Una segnalazione che è arrivata a Lorenzo Pugnaloni lo scorso weekend, inoltre, ha informato i curiosi del fatto che sarebbe stato lo stesso Incarnato a far sapere che non avrebbe più partecipato a U&D (la confidenza sarebbe stata fatta ad una fan incontrata per caso in vacanza).

Gli spoiler che stanno trapelando dagli studi Elios il 28 agosto, aggiornano i telespettatori sulle dame e sui cavalieri che hanno preso parte alle riprese nel pomeriggio: con grande sorpresa, si apprende che neanche oggi Incarnato e Guarnieri si sono fatti vedere a Cinecittà, quindi le voci su un loro possibile allontanamento dal parterre si fanno sempre più concrete.

Per due protagonisti dei quali si sono perse le tracce, altri due hanno ripreso posto tra dame e cavalieri: Barbara De Santi e Silvio Venturato (lui è stato corteggiatore di Gemma Galgani nella passata stagione).

Chi va via e chi resta a U&D

Gran parte della registrazione di giovedì scorso, invece, Maria De Filippi l'ha dedicata alla presentazione dei tre nuovi tronisti di U&D.

Stupendo il pubblico presente e quello a casa, la conduttrice ha deciso di mettere sul trono due ragazzi sconosciuti e una vecchia conoscenza di Temptation Island: il "terzetto" del Trono Classico 2023/2024 è composto da Brando, Cristian e Manuela Carriero.

Solo quest'ultima è un volto già noto agli spettatori di Canale 5, gli altri due sono 22enni alla prima esperienza in televisione ma già al centro di segnalazioni e polemiche che potrebbero compromettere il loro percorso alla ricerca dell'anima gemella.

Da giorni sul web si parla dei due giovani soprattutto per i rapporti che hanno attualmente con le loro ex: se Forti ha smentito le voci che lo volevano ancora legato alla sua ultima fiamma, il trevigiano è rimasto in silenzio sui social e ha preferito spiegarsi in studio.

Tra le anticipazioni delle riprese odierne, dunque, spiccano le esterne che i due hanno fatto con le loro nuove spasimanti: il blogger Pugnaloni chiarisce che nessuno è stato "cacciato" dopo le chiacchiere di questi giorni.

Prime tensioni tra i senior di U&D

Tornando al Trono Over, già dalle prime registrazioni stagionali sono ricominciati i battibecchi tra i componenti del parterre.

Le veterane Gemma, Roberta e Aurora sono ancora al centro delle dinamiche più interessanti della versione senior di U&D, ma non si esclude che nelle prossime settimane qualche new entry possa oscurarle o sostituirle.

Tina Cipollari è tornata dalle vacanze più carica che mai: nel corso della registrazione di U&D del 28 agosto, infatti, l'opinionista ha litigato furiosamente con Elio Servo, l'imprenditore con il quale si è scontrata tantissime volte prima della pausa estiva.

Gli ospiti della puntata odierna sono stati Lavinia Mauro e Alessio Corvino, l'unica coppia che si è formata nella precedente edizione del dating-show ad essere rimasta unita.