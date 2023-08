Momenti drammatici accadranno nel corso delle prossime puntate de La promessa. Le trame spagnole della soap opera rivelano che Manuel verrà dato per morto in un drammatico incidente aereo destando la disperazione di Jana e di tutti gli abitanti del palazzo.

Anticipazioni La promessa: Manuel vuole scappare via con Jana

Le anticipazioni de La promessa annunciano che Manuel sarà diviso tra due fuochi. Il giovane infatti si sentirà ancora attratto da Jana nonostante abbia promesso di sposare Jimena per salvare il palazzo dalla bancarotta. Pertanto, il figlio di Cruz tenterà un ultimo tentativo di avvicinamento a Jana.

Manuel scriverà così alla domestica una lettera in cui la inviterà a presentarsi all'hangar per scappare insieme e cominciare una nuova vita insieme. Una missiva che non arriverà mai nelle mani di Jana, visto che Maria l'addormenterà con del cloroformio per poi legarla ad un letto per impedirle che il Barone le usi violenza.

Allo stesso tempo, Juan avrà uno scontro con Teresa. Il padre di Cruz userà violenza ai danni della domestica per poi scomparire nel nulla. Tutto questo creerà logicamente un grande trambusto tra le domestiche del palazzo.

Il fratello di Leonor coinvolto in un drammatico incidente aereo

Manuel attenderà con ansia l'arrivo di Jana all'hangar. Il fratello di Leonor sospetterà che abbia rinunciato a seguirlo in un loro futuro insieme visto il suo ritardo e per questo motivo, in preda ad una rabbia incontrollata, si metterà al volante del suo aereo per partire da solo.

Una situazione che getterà nel panico i genitori Cruz e Alonso, i quali non capiranno come mai loro figlio sia partito di notte senza avvisare. Panico che aumenterà quando a La promessa giungerà la notizia di un drammatico incidente aereo con la descrizione dello stesso velivolo appartenuto a Manuel.

Jana si dà la colpa della presunta morte di Manuel

Poco dopo il duca José Luis sarà raggiunto da una drammatica telefonata. Il padre di Jimena infatti verrà avvisato del decesso di Manuel. Un lutto che getterà nello sgomento tutti i residenti del palazzo compresa Jana, che si darà la colpa della tragedia visto che aveva trovato troppo tardi il bigliettino fattogli recapitare.

Ben presto, il pubblico di Canale 5 scoprirà ad ogni modo che il fratello di Leonor è sopravvissuto all'incidente aereo nonostante abbia riportato delle gravi ferite.

Nonostante tutto, Catalina e la cugina Martina avanzeranno dei dubbi sulla morte di Manuel, tanto da domandarsi per quale ragione Alfonso non le abbia mai avvisate della morte del parente a differenza di quanto fatto dal duca de los Infantes. Alla fine Catalina deciderà di recarsi alla guardia civile per avere delle delucidazioni sul fratello.