Le riprese di Uomini e donne partiranno tra poche settimane: salvo cambi di programma, le prime due puntate dell'edizione 2023/2024 dovrebbero essere registrare il 30 e il 31 agosto. In vista di questo debutto, in rete circolano diverse ipotesi su cosa potrebbe accadere in studio al rientro dalle vacanze: fan e giornalisti non escludono un confronto tra Tina e Giorgio Manetti, ma anche uno tra quest'ultimo e Gemma Galgani.

Aggiornamenti sul futuro di Uomini e Donne

Lo studio di Uomini e Donne sta per riaprire dopo oltre quattro mesi: era l'inizio di maggio quando Maria De Filippi ha condotto l'ultima puntata stagionale e ha dato appuntamento a settembre.

In questo periodo di pausa sono accadute tante cose, a partire dai rumor che sono circolati sui volti storici del cast e sulle loro dubbie riconferme.

Tra coloro che si sono esposti per dirsi a favore dell'allontanamento di Tina per limitare la dose di "trash" nel programma, c'è anche Giorgio Manetti. L'ex cavaliere del Trono Over ha rilasciato pungenti dichiarazioni sull'opinionista, etichettando i suoi ultimi comportamenti in tv con i termini "maleducati" e "da bulla".

Il toscano, inoltre, si è detto d'accordo con Pier Silvio Berlusconi nel voler eliminare dal dating-show le liti esagerate, le sceneggiate sopra le righe e le urla, anche per questo pensa che Cipollari non dovrebbe tornare dopo l'estate.

Il botta e risposta prima del rientro a Uomini e Donne

Tina ha prima smentito le voci che la volevano "licenziata" da Uomini e Donne dopo anni vissuti da assoluta protagonista, e poi ha replicato alle frecciatine di Giorgio.

"La cosa che non sopporto di più, è la non riconoscenza", ha scritto l'opinionista tv su Instagram nei giorni scorsi.

Tra i due ormai ex amici, dunque, è gelo totale e si dice che il rapporto sia compromesso e sgretolato.

A poche settimane dall'inizio delle riprese della nuova edizione del format di Canale 5, però, in rete si sta facendo largo un'ipotesi molto interessante sui primi appuntamenti che Maria De Filippi condurrà al rientro dalle vacanze.

Un rumor ancora tutto da confermare, infatti, sostiene che in una delle registrazioni previste per fine agosto potrebbe esserci il confronto tra Tina e Giorgio: la presentatrice potrebbe chiedere a Cipollari e a Manetti di avere un faccia a faccia davanti alle telecamere, soprattutto dopo il vivace botta e risposta che hanno avuto in questi giorni a distanza.

La partecipazione 'record' a Uomini e Donne

I fan gradirebbero parecchio il confronto tra Tina e Giorgio in tv, ma c'è anche chi ipotizza che la situazione potrebbe coinvolgere anche l'ex fidanzata del "Gabbiano".

Gemma è pronta a tornare a Uomini e Donne per il 14° anno consecutivo: anche se in questi giorni si vocifera di una conoscenza in corso con un giovane dall'identità top secret, la partecipazione di Galgani all'edizione 2023/2024 del dating-show non è in bilico.

La torinese, dunque, a fine agosto siederà nel parterre femminile del Trono Over e aggiornerà il pubblico su quello che ha fatto durante l'estate. Qualora i recenti Gossip dovessero trovare conferme nella voce della diretta interessata, non è da escludere che il suo presunto nuovo corteggiatore si presenti in studio per portare avanti la loro frequentazione, ma stavolta sotto i riflettori.

C'è attesa anche per come si comporterà Tina dopo che tanti siti e riviste hanno parlato di un suo ridimensionamento nel programma: è circolata l'ipotesi che Cipollari potrebbe dover placare le sue sfuriate per evitare di far arrabbiare i dirigenti Mediaset che non gradiscono più scenate del genere.