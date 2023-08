Diverse novità accadranno nel corso delle prossime puntate de La Promessa che il pubblico italiano avrà modo di vedere tra qualche settimana su Canale 5. Gli spoiler spagnoli dello sceneggiato annunciano brutte notizie per Salvador, interpretato dall'attore Mario Garcia. Il cameriere infatti sarà costretto a partire per la guerra del Rift dopo essere stato scoperto con un certificato medico falso dalla guardia civile.

Anticipazioni La promessa, nuove puntate: Salvador riceve un certificato falso per non partire per il fronte

Le anticipazioni de La promessa segnalano che i telespettatori assisteranno alla nascita di una relazione amorosa tra Salvador e Maria.

I due dipendenti del palazzo non riusciranno a tenere a bada i loro istinti, tanto che il maggiordomo Romulo sarà costretto a richiamarli in più occasioni. Un giorno, Maria accompagnerà Salvador in paese a vedere un dottore. Il giovane qui riceverà un certificato falso per dimostrare di non poter arruolarsi in vista della guerra del Rift grazie alla complicità di Lope (Enrique Fortun), disposto a tutto pur di impedirgli di partire per il fronte. Una situazione che Salvador deciderà di tenere celata a Maria, certo del fatto che la sua storia d'amore possa continuare senza ostacoli dato il sentimento in essere.

Il cameriere viene arrestato dalle guardie civili

Nelle prossime puntate de La Promessa inizierà un vero e proprio incubo per i due innamorati.

Alcune guardie civili si presenteranno di fatti al palazzo di Cruz e Alfonso per cercare Salvador. Fortunatamente il loro arrivo sarà ostacolato da Lope che riuscirà a mandarle vie. Tuttavia l'espediente non basterà a salvare il cameriere dall'arresto. Le autorità infatti lo tradurranno in carcere dopo averlo accusato di essere un traditore per aver cercato di evitare l'arruolamento usando un certificato falso.

Salvador costretto ad arruolarsi nel servizio militare, Maria volta pagina

Salvador sarà così costretto ad arruolarsi mettendo in serio pericolo la propria vita. Maria apparirà visibilmente affranta per paura che il suo amato non faccia più ritorno a casa. I telespettatori di Canale 5 a questo punto dovranno fare a meno del cameriere interpretato dall'attore Mario Garcia per qualche tempo, sebbene il suo non sia un addio definitivo visto che farà ritorno nella soap opera regalando nuovi colpi di scena.

Allo stesso tempo, Maria si convincerà di aver perso per sempre Salvador, tanto da iniziare a guardare con occhi diversi un altro giovane.

La promessa è in onda da lunedì al venerdì su Canale 5 e in diretta streaming oppure on demand sulla piattaforma Mediaset Play Infinity.