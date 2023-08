In un'intervista Matteo Diamante ha trattato vari argomenti: dalla rottura definitiva con Nikita Pelizon, al bacio scambiato con Martina Nasoni prima del Grande Fratello Vip 7. Inoltre ha parlato anche del continuo tira e molla tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli: secondo il suo parere4, i due si piacciono davvero, tanto che nella casa di Cinecittà il loro interesse era sotto gli occhi di tutti.

Le dichiarazioni su Nikita

Matteo Diamante è entrato nella casa del Grande Fratello Vip 7 come "ex di". Durante il reality-show sembrava che tra lui e Nikita Pelizon potesse tornare il sereno, tanto che al termine del programma i due hanno avviato una frequentazione ma non è andata come speravano entrambi.

Nella nuova intervista il 33enne di Genova ha affermato: "Abbiamo idee diverse, forse siamo cresciuti in maniera differente". Il giovane ha spiegato che i due hanno avuto una relazione durata sette anni e dopo essersi ritrovati non era così scontato che tutto tornasse rose e fiori: uscita dalla casa di Cinecittà, Nikita era un po' destabilizzata. Inoltre Matteo ha precisato che non era la prima volta che provavano a tornare insieme. Stavolta, però, entrambi hanno capito che è meglio prendere due strade differenti poiché sono incompatibili caratterialmente. A tal proposito. Diamante ha rivelato un retroscena: "Mi ha persino bloccato, non sto scherzando".

Guardando il futuro Matteo Diamante si è augurato di trovare una ragazza al suo fianco che lo sappia accettare con tutti i pregi e difetti.

Il commento su Daniele e Oriana

Dal momento che ha avuto modo di conoscerli al Grande Fratello Vip 7, Matteo Diamante ha espresso un commento anche sui continui tira e molla da parte di Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. Secondo lui, i continui litigi non sono per avere visibilità ma per delle incomprensioni reali: "Si piacciono davvero, si vede da come si guardano".

A detta sua, sono una bella coppia e sono l'uno molto preso dall'altra.

A proposito di Daniele Dal Moro, il 33enne ha confidato di essersi baciato con la sua ex Martina Nasoni: lo scambio di effusioni è accaduto prima di entrare nella casa di Cinecittà e sono rimasti molto amici.

I progetti futuri di Diamante

Matteo Diamante nella casa di Cinecittà ha instaurato un bellissimo rapporto con Edoardo Donnamaria: i due hanno anche avviato una collaborazione insieme.

Dopo l'esperienza al reality show, Matteo e Edoardo si sono frequentati con le rispettive fidanzate Nikita e Antonella. Nonostante entrambi le relazioni siano giunte al capolinea i due ragazzi hanno continuato ad avere un ottimo rapporto e non sono esclusi nuovi progetti di lavoro insieme.