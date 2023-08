Anche se il Grande Fratello Vip 7 è finito da mesi, Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli continuano a regalare spunti di discussione ai fan e agli appassionati di Gossip. Mentre i due si trovano insieme a Ibiza, all'esperto di gossip Amedeo Venza è arrivata una segnalazione sul futuro della coppia: si dice che al rientro dalla vacanza, Dal Moro e Marzoli litigheranno un'altra volta. Il tira e molla tra i due ragazzi, dunque, potrebbe essere studiato a tavolino per permettere ad entrambi di rimanere al centro dell'attenzione.

Aggiornamenti sui protagonisti del Grande Fratello Vip

A circa una settimana di distanza dalla loro ultima rottura, Daniele e Oriana sono insieme in vacanza: i due sono stati avvistati e fotografati a Ibiza e questo è bastato per far gioire i loro sostenitori.

La storia nata nella casa del Grande Fratello Vip, però, sembra tutt'altro che stabile: da quando hanno cominciato a frequentarsi lontano dai riflettori, Dal Moro e Marzoli si sono lasciati almeno tre volte e sempre documentando tutto sui social network.

L'ultimo addio risale a pochi giorni fa, quando il veneto si è sfogato su Twitter (ora "X") raccontando che la fidanzata avrebbe accettato dei lavori all'estero e che a lui non andava bene perché questo poteva compromettere la loro relazione già traballante.

I sospetti di chi guarda il Grande Fratello Vip

Poche ore dopo, però, Daniele è volato a Ibiza e ha cercato un confronto con Oriana. Sempre sui social network, il concorrente del Grande Fratello Vip ha spiegato che l'influencer avrebbe detto no a un incontro sull'isola e che per lui il discorso era definitivamente chiuso.

Ieri, venerdì 4 agosto, la coppia è stata paparazzata al porto con valigie al seguito, dopodiché ci sono stati un giro in barca, una cena al ristorante e la nottata in discoteca.

Anche se i diretti interessati non l'hanno ancora ufficializzato, dunque, sembra esserci già stato l'ennesimo ritorno di fiamma tra quelli che i fan hanno ribattezzato "Oriele". Tutti questi ripensamenti, però, non stanno facendo altro che alimentare i sospetti di chi non crede alla spontaneità di Dal Moro e Marzoli, anzi qualcuno ipotizza che il tira e molla sia studiato a tavolino per creare hype e rimanere sempre al centro dell'attenzione mediatica.

Il silenzio dei personaggi del Grande Fratello Vip

Mentre gli "Oriele" si godono la vacanza alle Baleari senza documentarla sui rispettivi profili social, Amedeo Venza ha attirato l'attenzione dei follower riportando quello che lui stesso definisce uno "scoop" sulla coppia del Grande Fratello Vip.

"Una fonte super attendibile, fa sapere che Daniele e Oriana litigheranno qualche giorno dopo il ritorno da Ibiza. Presto vi svelerò anche il motivo per cui lo faranno", ha fatto sapere l'influencer su Instagram il 5 agosto.

Questo messaggio, unito ai sospetti di chi non considera più credibile questo tira e molla, remano a favore di una tesi ormai molto condivisa: Dal Moro e Marzoli starebbero facendo di tutto pur di restare in copertina su siti e riviste, quindi lasciarsi e riprendersi sarebbe il metodo più veloce e diretto per farlo.

Stando a quello che il veneto ha dichiarato di recente, però, dopo l'estate la fidanzata dovrebbe allontanarsi dall'Italia per intraprendere nuove strade professionali in Spagna: la voce più insistente, sostiene che la venezuelana avrebbe detto sì ad un altro reality-show e che l'avventura inizierà in autunno. Fino ad allora può accadere ancora di tutto tra gli "Oriele", che in questi mesi hanno abituato fan e curiosi a litigi e riappacificazioni in tempi record, ma sempre raccontate passo per passo sul web.