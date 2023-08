A distanza di più di un mese dalla fine della storia nata nella casa del Grande Fratello Vip, Antonella starebbe ancora soffrendo molto. Stando al racconto che una fan ha fatto a Deianira il 6 agosto, l'influencer sarebbe in vacanza a Vietri sul Mare ma penserebbe ancora all'ex Edoardo: la giovane, infatti, sarebbe stata vista in lacrime e sconsolata all'interno dell'hotel dovrebbe avrebbe alloggiato in questi giorni.

Aggiornamenti sulla protagonista del Grande fratello vip

Non ci sono solo le segnalazioni sulle liti tra Daniele e Oriana al centro del Gossip di questo periodo: in una Stories che ha postato su Instagram il 6 agosto, Deianira Marzano ha aggiornato fan e curiosi sullo stato d'animo attuale di un'altra discussa protagonista del Grande Fratello Vip 7.

Nel messaggio che una follower le ha inviato qualche ora fa, la napoletana è venuta a sapere che Antonella sarebbe in vacanza in provincia di Salerno ma che non starebbe passando giornate serene.

"Ieri ero all'hotel di Vietro e ci stava anche Antonella Fiordelisi. Mi ha fatto una cosa al cuore perché stava piangendo", ha raccontato un'utente del web che ha preferito rimanere anonima.

Stando a questa "spifferata", dunque, l'influencer non avrebbe trattenuto le lacrime mentre si trovava nei pressi dell'albergo che la starebbe ospitando questo weekend.

Il silenzio del volto del Grande fratello vip

Le lacrime che Antonella avrebbe versato qualche giorno fa in hotel, secondo i fan sarebbero legate alla mancanza che sentirebbe di Edoardo: i due si sono lasciati ufficialmente all'inizio di luglio e da allora si è detto e scritto di tutto sul loro conto.

La scorsa settimane, mentre in rete si faceva largo la voce su un ritorno di fiamma in corso, Fiordelisi ha spiazzato tutti togliendo il "segui" a Donnamaria su Instagram: poche ore dopo, anche il romano ha fatto lo stesso.

Questo gesto ha confermato la volontà di entrambi i concorrenti del Grande fratello vip di non tornare ad essere una coppia, anche se tantissimi sostenitori dei "Donnalisi" non aspettano altro.

Rumor tutti da confermare, inoltre, sostengono che la giovane influencer avrebbe cercato la pace con il fidanzato fino all'ultimo ma si sarebbe sempre trovata di fronte ad un muro invalicabile.

Il tira e molla degli 'Oriele' dopo il Grande fratello vip

Se Antonella ed Edoardo non hanno mai più trovato un punto d'incontro dopo la rottura, un'altra coppia nata durante il Grande fratello vip 7 non fa che lasciarsi e riprendersi da mesi.

I primi giorni di agosto, infatti, siti e riviste hanno documentato l'ennesimo addio tra Oriana e Daniele: il veneto ha usato i socia network per far sapere che la sua storia d'amore era finita e che la colpa era delle ultime scelte lavorative della fidanzata (che avrebbe detto sì a dei progetti all'estero).

Neppure 48 ore dopo, però, gli "Oriele" sono stati sorpresi e paparazzati insieme a Ibiza: anche se nessuno dei due l'ha ancora confermato, stavolta il ritorno di fiamma sarebbe avvenuto in tempi record e la prima mossa verso la pace l'ha fatto Dal Moro presentandosi senza preavviso alle Baleari.

Nel corso del breve soggiorno sull'isola, i due si sono concessi dei giri in barca, cene in locali esclusivi e pernottamenti in alberghi rinomati del posto: stando a quello che hanno postato su Instagram nelle ultime ore, però, i piccioncini sono già tornati a casa e stavolta l'hanno fatto insieme.

La coppia si è ritrovata in pochissimo tempo e i fan non possono che esserne felici visti i tanti alti e bassi ai quali sono stati abituati da quando l'esperienza nel reality-show si è conclusa.