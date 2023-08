Le anticipazioni di My home my destiny in programma dal 28 agosto al 1° settembre rivelano che Mehdi scoprirà la verità sulla gravidanza di Benal.

La donna aspetta un figlio da lui e tale rivelazione sarà un fulmine a ciel sereno per l'uomo, che rimarrà spiazzato.

Mehdi scopre che Benal aspetta un figlio: anticipazioni My home my destiny al 1° settembre

Le trame della soap opera turca rivelano che Sultan metterà alle strette la figlia, ma questa volta Emine non potrà raccontarle tutti i dettagli.

Come se non bastasse, trattandosi di Faruk, si troverà maggiormente in difficoltà nel poter parlarne liberamente e senza indugi.

Intanto Mehdi verrà a conoscenza del segreto che sta custodendo Benal. Attraverso la rivelazione di Zeynep scoprirà che la donna è incinta del suo primo figlio ed è proprio lui il padre.

L'uomo resterà sconvolto e a stupirlo di più sarà il fatto che la famiglia sia già a conoscenza della gravidanza di Benal e fino a questo momento non ha proferito parola.

Emina tace su Faruk: anticipazioni puntate al 1° settembre

Nel frattempo Emine inizierà a prepararsi per la serata che trascorrerà con Faruk. Le anticipazioni della soap opera rivelano che Sultan, non sapendo con chi uscirà, inizierà a farle un po' di domande per cercare di avere qualche informazione in più su questo uomo misterioso e capire di chi si tratta.

Alla fine, però, Emine continuerà a essere molto vaga e preferirà non dare dettagli precisi su questa persona. Non si esclude che la verità possa venire a galla prima del previsto.

Intanto tutta la famiglia di Mehdi si riunirà per poter discutere la notizia della gravidanza di Benal.

Le anticipazioni della soap opera rivelano che il clima in casa sarà particolarmente aspro e a destare clamore sarà la reazione di Nermin, che arriverà con l'intenzione di portare via Zeynep.

Zeynep deve fare una scelta: anticipazioni My home my destiny

Il suo scopo sarà quello di convincerla a non vivere nello scandalo e a tirarsi indietro da tutta questa situazione. Quale sarà la reazione di Zeynep? Deciderà di restare lo stesso al fianco di Mehdi, nonostante l'arrivo del figlio con un'altra donna, oppure farà un passo indietro?

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione, l'appuntamento con la soap opera turca di Canale 5 continua a registrare ottimi ascolti nella fascia del pomeriggio.

La media di spettatori, anche in pieno agosto, raggiunge la soglia di 1,5 milioni al giorno, pari a uno share che ha sfiorato anche il muro del 21%, con picchi del 25%.