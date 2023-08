In My home my destiny la vita di Mehdi cambierà radicalmente dopo l'arrivo nel quartiere di Burhan, suo ex amico ma soprattutto il figlio di colui che ha ucciso suo padre. La situazione peggiorerà ulteriormente quando beccherà Burhan insieme alla sorella Müjgan. I due infatti, in passato, hanno avuto una storia d'amore.

Burhan torna in città e apre una caffetteria nel quartiere di Mehdi

Nella seconda stagione di My home my destiny ci saranno diverse new entry. Una di queste è Burhan, vecchio amico di Mehdi nonché grande amore della sorella Müjgan.

I rapporti in passato, però, si sono incrinati dopo che il padre di Burhan ha ucciso quello di Mehdi.

Da quel momento in poi l'uomo è sparito dal quartiere, salvo poi tornarci durante le prossime puntate per aprire una nuova caffetteria.

La storia tra Müjgan e Burhan

Mehdi non sarà per niente contento del ritorno di Burhan, anche perché a causa sua si creeranno delle crepe nel rapporto con il migliore amico Nuh. Il ragazzo avrà intenzione di vendere il suo bar, ma lo darà proprio a Burhan e la cosa verrà presa come un tradimento da Mehdi.

Müjgan, invece, sarà l'unica che gioirà per il ritorno di Burhan, anche perché in passato ha dovuto rinunciare alla sua felicità insieme a lui proprio per non fare un torto alla famiglia.

Müjgan e l'albero dei desideri

Appena Burhan tornerà proverà a conquistare l'amore di Müjgan giocando con alcuni déjà vu. Le farà trovare in giro per il quartiere le margherite che era solito regalarle, in più per strada metterà tanti fiocchi colorati.

Questi fiocchi, un giorno, la condurranno in un giardino dove ci sarà un enorme albero dei desideri, ovvero un sempreverde ricoperto da tanti lembi di stoffa e secondo la tradizione turca ognuno di questi rappresenta un desiderio proibito che si può condividere solo con Dio.

Forse in tutto questi anni è stata Müjgan il desiderio proibito di Burhan.

Mehdi finisce nuovamente in prigione

Quando i due si incontreranno, Müjgan prima gli darà uno schiaffo, poi lo stringerà forte a sé. Il momento idilliaco durerà veramente poco, perché anche Mehdi noterà i fiocchi in giro per il quartiere e li seguirà.

Quando vedrà la sorella tra le braccia di Burhan andrà su tutte le furie. "Sorella!", urlerà Mehdi, fino ad andare verso Burhan e massacrarlo di botte. Müjgan proverà a fermarlo, ma senza successo.

Come si metteranno le cose per Mehdi? Veramente male. La polizia lo arresterà e lo condurrà in prigione. Anche Zeynep verrà informata della cosa da Kibrit, proprio nel momento in cui avrà un colloquio con il signor Barış, il capo del suo ufficio che pochi giorni prima l'ha licenziata. Dopo la gravidanza di Benal, Zeynep avrà un altro problema da affrontare.