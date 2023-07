Le menzogne nella soap opera turca di successo My home my destiny (il titolo originale è "Doğduğun Ev Kaderindir") composta da due stagioni, sono destinate a venire a galla. Nei nuovi episodi in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset prossimamente, la protagonista Zeynep Göksu (Demet Ozdemir) entrerà in crisi. La fanciulla dopo aver riunito i tasselli del puzzle, sospetterà che suo marito Mehdi Karaca (Ibrahim Celikkol) possa essere il padre del bambino che l’infermiera Benal (İncinur Sevimli) porta in grembo.

Spoiler turchi, My home my destiny: Benal in procinto di partire, Zeynep le fa cambiare idea

Le anticipazioni sulle prossime puntate della telenovela tratta da una storia vera, raccontano che Benal farà sapere a Zeynep di essere incinta dopo averla conosciuta e essere diventata sua amica. In un primo momento l’ex amante di Mehdi manifesterà l’intenzione di interrompere la gravidanza, dopodiché farà un passo indietro. In particolare l’infermiera deciderà di tenere il bambino che porta in grembo con la convinzione che lei e il meccanico torneranno insieme, quando Zeynep le dirà di non aver avuto ancora alcuna intimità con il neo marito.

Benal quando si renderà conto di non avere alcuna chance per riconquistare Mehdi, sarà in procinto di lasciare la città: a sorpresa la donna accetterà di trasferirsi in una seconda casa di Nermin (Senan Kara) su invito di Zeynep.

Nermin scopre che suo marito Ekrem la tradisce, Benal dice una menzogna a Zeynep

A questo punto Nermin scoprirà che suo marito Ekrem la tradisce. Per sfogarsi chiederà alla figlia Zeynep di raggiungerla nell’appartamento in cui alloggia Benal: la presenza di quest’ultima farà rimanere senza parole Mehdi, il quale apprenderà che la sua ex è diventata l’assistente di sua suocera.

Vista la situazione il meccanico sceglierà di essere sincero con la moglie Zeynep, dicendole di essere stato legato sentimentalmente a Benal prima delle loro nozze. L’aspirante avvocato essendo a conoscenza della gravidanza dell’infermiera e sapendo che è rimasta incinta di uno sposato, non farà fatica a capire che il misterioso uomo potrebbe essere suo marito.

Il giorno seguente Zeynep esigerà ricevere delle spiegazioni da Benal sull’intricata faccenda, la quale dopo aver confermato di aver avuto una relazione clandestina con Mehdi, le farà credere che il genitore del bambino in realtà è il suo ex marito. Zeynep crederà alle parole dell’infermiera, e non sospettando affatto di essere stata ingannata dalla stessa, la farà continuare ad alloggiare nell'abitazione della madre adottiva Nermin.