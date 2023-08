Accadranno diverse novità nel corso delle nuove puntate di My home my destiny in programma prossimamente su Canale 5. Le trame turche delle serie tv con protagonista l'attrice Demit Ozdemir svelano che Zeynep reagirà male dopo aver scoperto che l'amica Emine ha iniziato una storia d'amore con il suo ex fidanzato Faruk.

Anticipazioni My home my destiny: Zeynep e Mehdi fanno l'amore per la prima volta

Le anticipazioni di My home my destiny rivelano che Zeynep confiderà a Mehdi di provare dei sentimenti per lui, nonostante Benal sia in attesa di suo figlio.

I due protagonisti verranno invitati da Nermin a festeggiare la loro luna di miele in un albergo di sua proprietà. Mehdi e Zeynep partiranno verso l'hotel insieme a Cemile, Sultan, Nuh e le giovani Kibrit e Yasemin. Sarà in questa circostanza che la coppia farà l'amore per la prima volta, sebbene Zeynep la mattina successiva farà una brutta scoperta.

Faruk ed Emine trovano rifugio in una camera dall'albergo

Nelle prossime puntate della serie tv Faruk deciderà di portare Emine nello stesso albergo dove Zeynep e tutti i parenti stanno festeggiando l'evento. La coppia deciderà di trascorrere un weekend lontano da casa, visto che Sultan li ha scoperti e non appoggia la loro storia d'amore. Una fuga che non sarà più tale quando Emine scoprirà che la madre insieme a Zeynep e Mehdi si trovavano nella stessa struttura.

Per questo motivo Emine implorerà Faruk di riaccompagnarla a casa, ma l'uomo le suggerirà di stare tranquilla in quanto l'albergo è di sua proprietà quanto Nermin e che farà di tutto pur di evitare che venga scoperta. Una promessa che si rivelerà vana visto che Kibrit noterà Emine in piscina con Faruk. La ragazzina, però, non racconterà a Zeynep quanto appena visto per non ferirla, ma accadrà un imprevisto.

Zeynep scopre che l'amica ha una storia con il suo ex fidanzato

Il mattino seguente Zeynep vedrà Faruk ed Emine insieme davanti alla reception dell'albergo. Una scena che destabilizzerà la ragazza, la quale scapperà via senza dire una parola all'amica. Zeynep non comprenderà per quale ragione Emine abbia messo a rischio tutti i suoi sentimenti, chiedendo a Mehdi e Nuh di non fare niente per salvarla dalle grinfie del suo ex fidanzato.

Un aiuto che potrebbe essere necessario alla figlia di Sultan, che una volta tornata all'hotel scoprirà che il padre di Faruk è contrario alla sua relazione con il figlio. I due avranno il lieto fine oppure saranno destinati a percorrere strade differenti?