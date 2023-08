La soap opera turca My home my destiny prosegue la propria messa in onda su Canale 5. Nelle prossime puntate, Zeynep Göksu (Demet Ozdemir) non la prenderà bene quando scoprirà che la sua migliore amica Emine (Naz Göktan) le ha nascosto di aver intrapreso una storia d’amore con il suo ex fidanzato Faruk (Engin Hepileri).

Trame turche, My home my destiny: Mehdi e Zeynep in intimità, Sultan furiosa con la figlia

Dalle anticipazioni provenienti dalla Turchia, si evince che Zeynep in un primo momento sarà decisa a mettere fine al suo matrimonio con Mehdi Karaca (Ibrahim Celikkol) dopo aver appreso che è lui il padre della creatura che aspetta la sua ex amante Benal (İncinur Sevimli).

L'aspirante avvocatessa però ben presto farà un passo indietro, visto che dichiarerà al marito di amarlo e quindi deciderà di rimanere con lui.

Fra i due coniugi tornerà il sereno e decideranno di festeggiare finalmente la luna di miele in un albergo di Nermin (Senan Kara): a questo punto Mehdi e Zeynep arriveranno all’hotel in compagnia di Cemile (Elif Sönmez), Sultan (Hülya Duyar), Nuh (Fatih Koyunoğlu) e di Kibrit (Helin Kandemir) e Yasemin (Kayra Zabcı).

Il meccanico e la moglie si lasceranno andare alla passione per la prima volta, ma il giorno dopo accadrà qualcosa di inatteso. In maniera casuale Faruk si recherà nello stesso albergo della sua ex in compagnia della fidanzata segreta Emine.

Ben presto sua madre Sultan si infurierà per aver scoperto la loro tresca e i due giovani si daranno alla fuga.

Zeynep rimane delusa dalla sua amica, il padre di Faruk non accetta che il figlio si sia fidanzato con Emine

Quando Emine si accorgerà che sua madre Sultan sta alloggiando nello stesso hotel, chiederà a Faruk di farla tornare a casa, ricevendo un netto rifiuto.

L'uomo quest’ultimo rassicurerà la fidanzata, dicendole che nessuno noterà la loro presenza. A sorprendere la fanciulla in compagnia dell’ex fidanzato di Zeynep nella piscina sarà Kibrit, la quale per non dare un dispiacere alla madre adottiva preferirà rimanere il silenzio sulla questione.

Mentre sarà in procinto di lasciare la struttura con Mehdi, Zeynep vedrà Emine e il suo ex Faruk in sintonia: parecchio delusa per la scena vista, la protagonista assoluta della telenovela se ne andrà via rifiutandosi di parlare con la sua amica.

Quando Zeynep apprenderà che Sultan non accetta la relazione della figlia, dirà a Mehdi e Nuh di non fare nulla per far allontanarla da Faruk. Infine Emine scoprirà che anche il padre del suo fidanzato non vuole accoglierla nella sua famiglia.