La soap opera di origini turche My home my destiny prosegue la propria messa in onda su Canale 5. Al centro della scena nei nuovi episodi in programmazione sul piccolo schermo ci saranno i due coniugi Zeynep Göksu (Demet Özdemir) e Mehdi Karaca (Ibrahim Çelikkol) perennemente in crisi.

Questa volta la situazione sarà abbastanza seria, visto che sembrerà non esserci un punto di ritorno. La fanciulla, stufa del comportamento violento del marito e dall’eccessiva gelosia, deciderà così di divorziare.

Spoiler turchi, My home my destiny: Mehdi finisce in carcere per aver picchiato Burhan, Zeynep rinchiusa in casa

Nelle prossime puntate della telenovela a catturare l’attenzione sarà ancora una volta Mehdi, che non accetterà il fidanzato della sorella Mujgan (Zeynep Kumral), la quale era già stata costretta in passato a lasciare Burhan (Teoman Kumbaracıbaşı).

Verrà alla luce quindi il passato sentimentale turbolento della ragazza proprio quando il suo ex tornerà in città per aprire una caffetteria e riconquistarla: sin da subito Burhan tornerà a corteggiare Mujgan.

Si assisterà presto al ricongiungimento tra Burhan e Mujgan, la quale dopo averlo schiaffeggiato lo abbraccerà forte, dimostrando di non aver smesso di amarlo: il primo appuntamento della coppia non si concluderà bene.

Infatti dura reazione Mehdi non si farà attendere quando vedrà sua sorella in compagnia del suo ex. Il meccanico, in preda alla furia, picchierà Burhan, provocandogli una grave commozione cerebrale.

Mentre Mehdi verrà portato in prigione, Zeynep farà visita alla vittima in ospedale per farsi raccontare nel dettaglio la dinamica dell’accaduto.

Dagli spoiler turchi si evince che il meccanico si scaglierà contro la moglie Zeynep appena uscirà dal carcere. In particolare Mehdi rinchiuderà la sua amata in casa a causa della forte gelosia e sarà sempre più possessivo quando sua sorella Mujgan gli dirà di averla vista tornare da lavoro in compagnia del suo datore Baris (Engin Öztürk) in piena notte.

Zeynep annuncia a Mehdi di voler mettere fine al loro matrimonio

Zeynep, dopo essere stata segregata dal marito, si procurerà una ferita a un polso, dopodichè riuscirà a liberarsi con l’aiuto di un martello. A questo punto Zeynep uscirà dalla porta e affronterà Mehdi, annunciando di aver scelto di mettere fine al loro matrimonio.

Infine l’aspirante avvocatessa si toglierà la fede e chiederà il divorzio al meccanico, il quale non potrà far altro che accettare la decisione della moglie, liberandosi anche lui dell’anello.