In My home my destiny Mehdi mostrerà sempre di più il suo lato violento, anche nei confronti di Zeynep. La questione Burhan lo innervosirà parecchio, e in più non accetterà i modi gentili che il capo di Zeynep, Barış, ha nei confronti della moglie. Così penserà di segregarla in casa, grazie alla complicità di Müjgan.

Mehdi in arresto dopo la rissa con Burhan

L'arrivo di Burhan nel quartiere di Mehdi porterà solo guai. Quest'ultimo non tollererà che il figlio dell'assassino del padre abbia rimesso piede in quello che definisce il "suo territorio".

Burhan proverà in tutti i modi a dare fastidio a Mehdi: prima gli farà recapitare dei prodotti della sua caffetteria, poi acquisterà il bar dell'amico Nuh e in ultimo proverà a riconquistare il cuore di Müjgan.

Proprio quando i due si vedranno, all'incontro assisterà anche Mehdi, che non esiterà a prendere a botte Burhan conducendolo in ospedale. Gli verrà diagnosticata una commozione cerebrale, mentre Mehdi verrà arrestato.

Mehdi esce dal carcere

Zeynep sarà furiosa con Mehdi, anche perché le aveva promesso che non avrebbe affrontato i dissidi con Burhan usando la violenza. La ragazza farà visita all'uomo in ospedale, anche nelle vesti di avvocato, per capire la situazione.

Ad ogni modo Burhan non lo denuncerà e Mehdi uscirà dalla prigione.

Il commissario, però, sarà chiaro: Mehdi deve darsi una calmata, anche perché è la seconda volta che viene arrestato e in più ci sono un sacco di segnalazioni per percosse. Le cose, però, non miglioreranno affatto.

Zeynep si ribella a Mehdi

Una volta fuori dalla prigione, Mehdi scoprirà proprio da Burhan della visita che Zeynep gli ha fatto in ospedale e non la prenderà per niente bene.

Si mostrerà violento anche nei confronti della moglie, intimandole di chiedergli il permesso se vuole uscire di casa.

Zeynep, però, è una ragazza forte e indipendente, e quella sera non rinuncerà ad andare in ufficio per lavorare, nonostante il marito le abbia detto di chiedergli il permesso. Sakine si arrabbierà molto con la figlia, non può disobbedire al marito in questo modo, ma a Zeynep non importerà.

L'incubo di Zeynep

Altri problemi sorgeranno quando Zeynep tornerà a casa dal lavoro a notte fonda, e sarà il suo capo Barış ad accompagnarla. La madre la sgriderà: poteva rientrare a casa in taxi e non nella macchina di un altro uomo, anche se è il suo capo. Ci sarà un'altra spettatrice della scena, Müjgan, che riporterà tutto al fratello.

A questo punto Mehdi prenderà una decisione drastica: segregare Zeynep a casa e impedirle pure di andare al lavoro. Sarà proprio Müjgan, anche con un moto d'orgoglio, a tenerla d'occhio e ad impedirle di essere una donna libera. Per Zeynep sarà l'inizio di un incubo.