Sheila Carter tornerà a Beautiful per vendicarsi di tutti coloro che le hanno fatto del male. La donna, evasa dalla prigione, scoprirà che il figlio Finn è ancora vivo rapirà la sua ex suocera Li per stare al suo capezzale. Ma le sue intenzioni non saranno affatto buone: Sheila vorrà eliminare Li e portare via Finn con sé. Nel frattempo, Carter e Paris si prepareranno a sposarsi, ma il loro amore sarà messo in dubbio da Quinn e Grace. Ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful in onda su Canale 5 dal 27 agosto al 2 settembre 2023.

Sheila minaccerà Li e Finn

Sheila Carter ha una lunga storia di crimini e violenze alle spalle, tra cui il tentato omicidio di Brooke Logan, la sua rivale in amore. Sheila è stata arrestata e rinchiusa in un carcere di massima sicurezza, ma riuscirà a evadere grazie all'aiuto di un complice. Il suo obiettivo sarà ritrovare il figlio Finn, che credeva morto, e vendicarsi di tutti coloro che le hanno impedito di essere una madre per lui.

Sheila scopre che Finn è ancora vivo e che si trova in coma in un ospedale privato, dove sarà stato ricoverato dopo un incidente stradale. La donna seguirà Li, la madre adottiva di Finn, fino alla sua stanza e la minaccerà con una arma da fuoco, costringendola a restare con lei al capezzale del ragazzo.

Sheila impedirà anche a Li di comunicare con il marito Jack e con gli altri parenti e amici di Finn, tra cui Steffy Forrester, la sua fidanzata incinta.

Sheila mostrerà a Li una foto di Finn da bambino, dicendole che lei sarà la sua vera madre e che lo amerà più di chiunque altro. Li proverà a farle capire che Finn avrà una vita felice con la sua famiglia adottiva e con Steffy, ma Sheila non vorrà sentire ragioni.

La donna aggredirà anche Li fisicamente quando Finn darà dei segni di risveglio, poi si scuserà dicendo di aver perso la testa. Li cercherà di approfittare della situazione per allontanarsi dalla stanza e chiedere aiuto, ma Sheila se ne accorgerà e la bloccherà.

Sheila scoprirà poi il tentativo di Li di chiamare la polizia e si infurierà.

La donna avrà una reazione folle ed estrema: punterà l'arma da fuoco contro Li e Finn, dicendo che li ucciderà entrambi per poi fuggire con il corpo del figlio.

Carter e Paris si fidanzeranno

Carter Walton, avvocato della Forrester Creations e il migliore amico di Ridge, ha una relazione clandestina con Quinn Fuller, la moglie del patriarca Eric Forrester, ma sarà scoperto da Brooke e da Ridge, che riveleranno tutto ad Eric. Quest'ultimo deciderà di lasciare Quinn e di avviare le pratiche per il divorzio.

Ma Carter non si arrenderà e continuerà a dichiarare il suo amore a Quinn, sperando che lo scelga al posto di Eric. Però lei non vorrà tradire la fiducia del marito e respingerà le avances di Carter.

L'avvocato si consolerà allora con Paris Buckingham, la sorella minore di Zoe e nuova assistente della Forrester Foundation. Paris si innamorerà subito di Carter e i due inizieranno una relazione.

Successivamente Carter deciderà di fare un passo importante e regalerà a Paris un anello di fidanzamento, chiedendole di sposarlo. Paris accetterà felicemente, ma non tutti saranno convinti della sincerità dei suoi sentimenti. In particolare Quinn esprimerà ad Eric i suoi dubbi sul fatto che Carter sia veramente innamorato di Paris, mentre Grace cercherà di frenare l'entusiasmo della figlia, sospettando che Carter la usi solo per dimenticare Quinn.