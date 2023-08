Continua su Rai 1 la programmazione della soap tv iberica Sei sorelle, che viene trasmessa dal lunedì al venerdì con orario di inizio fissato alle ore 16:05. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 14 a venerdì 18 agosto, Blanca deciderà di rompere il fidanzamento con Rodolfo. Non avrà pero il tempo di comunicare la scelta, visto che a casa Loygorri arriverà la notizia del decesso di Cristobal.

Adela vedrà un bacio tra Aurora e Celia, mentre Salvador si attiverà in ogni modo per scoprire i traffici illegali di Don Ricardo.

Adela scopre che Carolina ha comprato un bambino

Nella puntata di Sei sorelle di lunedì 14 agosto, Donna Rosalia sarà contenta che Merceditas abbia rifiutato di lavorare nell'abitazione di Don Ricardo e le consiglierà di andare a vivere da Elisa. Rodolfo comprenderà che Donna Dolores sta avvelenando Blanca [VIDEO] e le dirà di smetterla. Il ragazzo in seguito confermerà alla madre il proposito di volersi unire in matrimonio con Blanca. Inoltre aumenterà l'affinità tra Aurora e Celia.

Nell'episodio di martedì 15 agosto, Blanca si sentirà meglio. All'improvviso Rodolfo le annuncerà di avere deciso la data delle nozze. Nel frattempo Aurora e Celia proseguiranno la loro relazione segreta, ma durante una manifestazione delle suffragette Aurora sarà posta in stato di fermo.

Adela invece si prodigherà per dare il proprio contributo all'orfanotrofio e apprenderà che Carolina ha acquistato un bambino.

Adela non sa cosa fare con Marianela e Carolina

Secondo le Anticipazioni Tv di mercoledì 16 agosto, Salvador non è stato in grado di interrompere i traffici illegali di Don Ricardo. L'uomo allora sceglierà di raccontare tutto a Diana.

Intanto Blanca mediterà se sposare o meno Rodolfo. Dopo essersi confrontata con Adela, si renderà conto di provare ancora dei sentimenti per Cristobal. Inoltre Carolina esorterà Marianela a non raccontare a nessuno della loro intesa. Adela però ha capito i loro sotterfugi, ma non saprà cosa fare.

Nella puntata di giovedì 17 agosto, il camion su cui si trova Cristobal cadrà in una trappola.

Nel frattempo Donna Rosalia spiegherà come è stata in grado di convincere il dottore Bourdillon a effettuare l'operazione agli occhi a Benjamin. In tutto questo Aurora lascerà il carcere e si introdurrà nella camera di Celia. Adela però le vedrà mentre si scambieranno un bacio. Francisca invece rivelerà a Don Luis di aspettare un bambino e che il padre è Gabriel.

Bernardo e Salvador entrano in possesso dell'agenda di Basilio

In base agli spoiler di venerdì 18 agosto, Bernardo e Salvador entreranno in possesso dell'agenda di Basilio. In questo modo verranno a conoscenza che Benjamin era a libro paga di Don Ricardo. Intanto Blanca deciderà di sciogliere il fidanzamento con Rodolfo, in quanto ha capito di volere stare con Cristobal.

All'improvviso però a casa Loygorri arriverà un telegramma che annuncia il decesso dell'uomo. Infine Adela spiegherà a German che Carolina lo ha raggirato. L'uomo però non crederà alle sue parole, ma anzi le dirà che la sua è solo gelosia.