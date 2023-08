Beautiful non smette mai di stupire e le anticipazioni provenienti dalle puntate trasmesse negli Stati Uniti annunciano il ritorno di Sheila. La donna non si darà per vinta e, dopo aver capito attraverso Li che Finn è ancora vivo, non esiterà a fuggire dalla prigione per ritrovarlo. I piani della signora Carter proseguiranno a gonfie vele, tanto che riuscirà a individuare il posto in cui si trova suo figlio e lo terrà in ostaggio. Anche se Finn starà meglio, resterà in ostaggio di Sheila che arriverà a minacciarlo: se lo ucciderà, infatti, nessuno se ne accorgerà visto che per tutti è già morto.

Nel frattempo, Steffy a Parigi continuerà a pensare a suo marito e sentirà una magica connessione con lui.

Anticipazioni Beautiful: Sheila in fuga verso Finn

Le anticipazioni di Beautiful raccontano che presto Sheila tornerà protagonista assoluta. Dopo il colloquio con Li, la donna capirà che Finn è ancora vivo e non avrà nessuna intenzione di restare in prigione. Sheila fuggirà e raggiungerà la stanza in cui si trova suo figlio, sbarazzandosi di Li. La signora Carter, tuttavia, si renderà conto che suo figlio ha bisogno di cure adeguate e da sola non potrebbe farcela a occuparsi di lui. Per questo motivo, Sheila chiamerà Mike, l'unico amico che potrebbe aiutarla in questa situazione.

Anticipazioni prossime puntate: Finn ancora in pericolo

Le prossime puntate di Beautiful vedranno Sheila alle prese con Finn. Le condizioni di salute del medico miglioreranno con il passare dei giorni, ma presto si renderà conto di essere inchiodato a un letto, in balia della follia della sua madre biologica.

L'unico pensiero che darà la forza a Finn sarà quello di trovare un modo per sfuggire a Sheila e raggiungere la sua famiglia, ma non sarà affatto facile per lui.

La dark lady sarà più agguerrita che mai e quando capirà che Finn vuole liberarsi di lei non esiterà a tirare fuori tutta la sua cattiveria. Sheila sventolerà in faccia al medico il suo certificato di morte: "Tutti pensano che tu sia morto! Nessuno verrà a cercarti", dirà, intimandogli di comportarsi bene con lei.

Steffy e Finn connessi oltre le distanze

Le anticipazioni di Beautiful rivelano che Finn sarà ostaggio di Sheila. Quest'ultima arriverà a minacciare di uccidere suo figlio, questa volta per davvero. Il medico non si lascerà intimidire dagli avvertimenti di sua madre e combatterà con tutte le sue forze per raggiungere la porta e essere finalmente libero. Sheila non si arrenderà e gli dirà chiaramente che potrebbe togliergli la vita, visto che ormai risulta deceduto sulla carta. Nel frattempo, Steffy si troverà a Parigi per recuperare le forze dopo la perdita di suo marito. La donna, tuttavia, inizierà a sentire una forte connessione con Finn e la cosa sarà reciproca: marito e moglie si sentiranno pur essendo distanti, a dimostrazione che il vero amore è indissolubile.