Continua su Canale 5 la programmazione della soap tv iberica La Promessa che viene trasmessa dal lunedì al venerdì con orario di inizio fissato alle ore 14:45.

In base alle trame degli episodi in onda da mercoledì 16 a venerdì 18 agosto, Curro interverrà in tempo per salvare Leonor: la donna tentato il suicidio. Inoltre Jana noterà l'anello indossato dal barone e sarà certo che è stato lui a uccidere la madre, mentre Miguel deciderà di non nascondersi più dalla guardia civile.

Cruz decide di far tornare Eugenia in ospedale

Le puntate di lunedì e martedì non andranno in onda, in quanto sulla rete Mediaset ci saranno il film di "Rosamunde Pilcher- Leggende e Magia" e quello di "Inga Lindstrom- Il giorno più bello del mondo".

Nell'episodio di mercoledì 16 agosto, Eugenia confesserà a Cruz di avere dialogato con Dolores. A questo punto la marchesa domanderà a Maria e Teresa quando possa essere successo, ma non avrà risposta. Di conseguenza Cruz e il barone sceglieranno di far tornare la donna in ospedale. Intanto Manuel porgerà le sue scuse Jana per averle detto di provare dei forti sentimenti per lei.

Inoltre tutti in cucina si attiveranno per la cena che suggellerà il fidanzamento tra Manuel e Jimena. Nel frattempo Pia e Romulo proseguiranno a tenere distante Teresa dal barone. La ragazza però non prenderà bene la cosa e si infurierà. In tutto questo Curro non ce la farà a far stare meglio Leonor. Quest'ultima sarà così giù di morale che si recherà sopra la torre per uccidersi.

Jana pensa che sia stato il barone a uccidere sua madre

Secondo le anticipazioni televisive di giovedì 17 agosto, Curro interverrà in tempo per salvare Leonor. I marchesi comprenderanno lo stato d'animo della ragazza e chiederanno notizie. Intanto Romulo racconterà al barone di Teresa, ma facendo in modo che lui non si possa infuriare.

Inoltre Jana noterà l'anello indossato dal nobile e sarà certa del fatto che sia stato lui a uccidere sua madre. La ragazza avvierà delle indagini, ma capirà che è giusto confrontarsi con lui.

Nel frattempo Candela e Simona non capiranno perchè Lope abbia scelto di lasciare il suo lavoro, ma la motivazione è dipesa dall'amico Miguel.

Quest'ultimo infatti è ricercato dalla guardia civile. Maria Fernandez scoprirà però dove si trova, anche se rassicurerà che non lo dirà a nessuno.

Jana vedrà Manuel dormire in biblioteca e sarà tentata dal dargli un bacio.

Simona e Lope si scontrano

In base agli spoiler di venerdì 18 agosto, Curro spronerà la madre a riprendere a mangiare, così da non dover tornare nella casa di cura. Intanto Leonor penserà ancora a Mauro e lui penserà di tornare con lei. Il barone inviterà Romulo a spiegargli perchè abbia deciso di riprendere a casa sua Teresa. Salvador e Lope invece non condivideranno la decisione di Miguel di non nascondersi più. Infine proseguiranno gli scontri tra Simona e Lope e Pia cercherà di far tornare la pace tra i due.