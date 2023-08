Sono trascorse poche settimane da quando Stefano De Martino e Belen Rodriguez si sono allontanati un'altra volta e lui avrebbe già rivisto la sua più famosa ex, Emma Marrone. Questo almeno è quello che sostiene una persona di Napoli che il 5 agosto avrebbe avvistato la cantante e due suoi amici nei pressi della casa dove De Martino sta passando l'estate. I due avrebbero pranzato insieme ma sui social network non c'è traccia dell'incontro che potrebbe far gioire gli irriducibili fan dell'ex coppia d'oro di Amici. A riportarlo, Deianira Marzano che ha pubblicato la segnalazione ricevuta.

Aggiornamenti sul privato di Emma

Oggi, sabato 5 agosto, Deianira Marzano si è fatta portavoce di una segnalazione che potrebbe alimentare le già pressanti chiacchiere sui "DeMartinez" e sulla loro nuova vita da single.

Tra le Stories che l'influencer ha postato sul suo account in queste ore, è possibile leggere il seguente messaggio: "Ho una news, ma senza foto".

"Oggi Emma Marrone e i suoi amici Francesca e Paolo, sono arrivati a Napoli per le vacanze (presumibilmente resteranno a Capri fino a dopo Ferragosto", racconta una persona che ha preferito rimanere anonima.

"Emma e i suoi amici sono stati a casa di Stefano, tra Posillipo e Marechiaro, per pranzo. Non so se sono ancora lì, ma si sono visti sicuro", termina così la segnalazione sul presunto incontro in vacanza tra gli ex fidanzati più chiacchierati della storia di Amici.

Silenzio social per Emma

Questo messaggio non è supportato da foto o da video, ma chi l'ha scritto si dice certa del fatto che la cantante e il conduttore avrebbero mangiato all'interno dell'abitazione di lui e in compagnia di altre persone.

Dando un'occhiata ai profili social di De Martino e Marrone, non c'è traccia di questo pranzo: tra le Instagram Stories che i due hanno postato nelle ultime 24 ore, si possono vedere solo selfie, filmati ad un cane e poco altro.

Tra la pugliese e il napoletano c'è un rapporto d'amicizia che va avanti da anni: dopo essersi lasciati bruscamente (lui l'ha tradita con Belen Rodriguez e lei l'ha scoperto dai giornali), i due sono riusciti a ricostruire un legame affettuoso e di stima che oggi potrebbe essere culminato in un incontro a tavola.

Nessun nuovo amore da anni per Emma

Prima di finire al centro del Gossip per un presunto pranzo in casa con la ex Emma, De Martino ha fatto parlare per un paio di gesti social che hanno confermato l'addio a Belen: negli ultimi giorni, infatti, Stefano ha levato la fede e ha messo 'like' a un post Instagram. "Meglio single che infelici in una relazione", è la riflessione che il napoletano ha apprezzato nelle scorse ore sui social.

Con questo "mi piace", inoltre, il presentatore Rai potrebbe aver anche smentito il rumor che ha lanciato Fabrizio Corona sul suo conto. L'ex re dei paparazzi, infatti, si è detto certo del fatto che Stefano avrebbe un flirt con una giovane e famosa influencer: Amedeo Venza ha fatto il nome di Beatrice Vendramin, anche attrice ed ex fidanzata del cantante Fred De Palma.

Per quanto riguarda Emma Marrone, non si hanno notizie del suo privato da anni: le ultime storie d'amore che l'artista ha ufficializzato, sono quelle con Marco Bocci e Fabio Borriello, poi più nulla.

Nelle interviste che ha rilasciato in occasione dei lanci di nuovi singoli o album, Emma ha sempre detto di essere ancora alla ricerca della persona giusta.