Continuano senza sosta le vicende della tenuta La Promessa. Le anticipazioni inerenti le puntate del 10 e 11 agosto riportano che verrà fatta un'inaspettata rivelazione. Tutto incomincerà quando donna Eugenia, presa da uno dei suoi attacchi imprevisti, confonderà Jana con Dolores, rivelando la verità su Curro. La vicenda porterà Jana a volersi avvicinare al barone, mentre quest'ultimo continuerà a provarci con Teresa.

Pia, invece, sarà colta da un malore e ad aiutarla ci penseranno Simona e Candela. Nel frattempo una lettera giunta da ignoti metterà in moto Camilo, il quale desterà sempre più sospetti nella mente di Jana.

Il contenuto della missiva riguarderà Jimena.

Anticipazioni La Promessa del 10/8: una lettera misteriosa per Camilo, Salvador tace su di sé

Una lettera misteriosa giungerà al cospetto di padre Camilo, il cui contenuto lo porterà a investigare sulle ragioni che stanno portando Jimena a lasciare la tenuta e ritornare a casa dei suoi genitori. Nel frattempo Manuel e suo padre si ritroveranno a parlare della difficile situazione economica che si è abbattuta su La Promessa e, purtroppo per il ragazzo, l'unica via di salvezza sembrerà essere quella delle nozze con Jimena. Sarà così che il rampollo dei Lujan capitolerà e chiederà alla giovane duchessa di invitare i suoi genitori alla tenuta in modo che possa presentare richiesta ufficiale per il loro matrimonio.

Dopo aver notato che il ragazzo si comporta in maniera alquanto ambigua, Maria avrà modo di parlarne direttamente con Salvador. La domestica, però, non riuscirà a estrapolargli alcuna rivelazione poiché si rifiuterà di parlare dei suoi problemi.

Pia colta da un malore, Eugenia implora di essere risparmiata

Per quanto riguarda Eugenia, la donna sarà al centro di un'improvvisa esplosione di ira.

La vicenda avverrà quando Cruz, Alonso, il barone e la domestica Teresa si ritroveranno tutti insieme nella sua camera da letto. Quando Donna Eugenia implorerà per la sua stessa vita, chiedendo di essere risparmiata, la sorella si deciderà a portarla in un sanatorio.

Pia sarà colta da un malore e ad aiutarla saranno Candela e Simona.

Quest'ultime la copriranno e le consiglieranno di farsi visitare da un medico. Poco dopo Pia assisterà con i suoi stessi occhi ad una raccapricciante scena che coinvolgerà Teresa. Il barone, infatti, abbraccerà la domestica ma poi dovrà affrontare l'ira di Pia, la quale farà in modo che non si approfitti più di Teresa.

La promessa spoiler dell'11/8: Jana intende avvicinarsi al barone

L'ultimo appuntamento della settimana de La Promessa sarà pieno di colpi di scena. Eugenia continuerà ad essere colta da improvvisi attacchi di nervi e questa volta finirà per scambiare Jana con la madre Dolores. Sarà in tale circostanza che verrà fatta luce sul mistero di Curro, in quanto Eugenia chiederà perdono per averle portato via il figlio quando era ancora in fasce.

Nel frattempo Manuel metterà le cose in chiaro con la madre: non ama Jimena e la sposerà soltanto per doveri ereditari.

Jimena e Manuel metteranno al corrente i marchesi del fatto che la ragazza non se ne andrà più, continuando a soggiornare alla tenuta. Jana, invece, confiderà a Maria di volersi avvicinare al barone per scoprire la verità su sua madre Dolores e sul perché Curro sia stato affidato a donna Eugenia.

Romulo frena il barone e lui lo sgrida

Sempre più in apprensione per le attenzioni del barone verso Teresa, Pia deciderà di parlarne con Romulo, il quale interverrà frenando le intenzioni dell'uomo. Tuttavia, il maggiordomo si beccherà un duro rimprovero. Padre Camilo, frattanto, risponderà alla lettera ricevuta, rassicurando ad ignoti che Jimena non lascerà La Promessa . Il comportamento del prete non farà altro che sollevare sospetti in Jana, mentre Leonor continuerà a piangere nella sua stanza a causa del gesto di Mauro.