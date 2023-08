Lo sceneggiato Terra Amara va in onda anche nei giorni 11 e 13 agosto, osservando il consueto stop nella giornata di sabato.

In queste puntate verrà uccisa Hunkar, ma la responsabile dell'assassinio, Behice, riuscirà a coprire le sue tracce mettendo in scena una rapina. Intanto Demir troverà una lettera che la sua defunta madre gli stava scrivendo prima di perdere la vita.

Spazio anche a Yilmaz e Zuleyha: due finiranno per riconciliarsi e torneranno a sognare una vita insieme. Tuttavia, la Altun cambierà idea su certi particolari. E mentre Fikret si renderà protagonista di un altro gesto altruista, soccorrendo un dipendente dell'azienda cotoniera, Gaffur sarà del tutto certo di essere stato scoperto riguardo l'assassinio di Hatip, avvenuto diverso tempo prima, anche se non sarà così.

Anticipazioni Terra amara dell'11 agosto: Behice copre le sue tracce con una finta rapina

Nell'episodio di venerdì 11 agosto Hunkar verrà uccisa per mano di Behice con tre pugnalate: la donna morirà senza poter esaudire il suo sogno d'amore di sposare Fekeli. Una volta consumato il misfatto, Behice metterà in scena una finta rapina, facendo sparire i gioielli della vittima e l'arma del delitto. Poco dopo, Behice si recherà al circolo, dove sarà in corso una riunione con alcune signore.

Cercando la madre, Demir non potrà non trovare l'ultima sua lettera scritta. Leggendola, l'erede degli Yaman verrà a sapere che la donna intendeva convolare a nozze con Fekeli. Nel frattempo Zuleyha riceverà le scuse di Yilmaz, pentito di averle strappato via il piccolo Adnan senza dirle alcunché.

Terra amara, trame del 13 agosto: Zuleyha non vuole più lasciare Cukurova

Nell'appuntamento di Terra amara di domenica 13 agosto, Zuleya e Yilmaz sembreranno avere un chiarimento. I due, a quanto pare, vorranno ancora stare insieme ma questa volta Altun non vorrà andar via da Cukurova perché non intende separare il piccolo Kerem Ali dalla madre Mujgan.

Nel frattempo, altrove, un intimorito Gaffur penserà si essere stato scoperto dalle autorità in merito all'omicidio di Hatip. Alla fine l'uomo scoprirà che in realtà si è trattato di un fraintendimento.

Intanto all'azienda di cotone, un dipendente riporterà una certa ferita e sarà soccorso prontamente da Fikret. Quest'ultimo lo porterà in ospedale, in modo che possa essere visitato e curato. Assieme a loro sarà presente anche Cetin.