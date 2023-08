Non accenna a placarsi l'astio che è nato nei villaggi di Temptation Island tra Gabriela e Roberta. Il 19 agosto, infatti, la fidanzata di Giuseppe sembra aver provocato la single De Grazia con un video postato su Tik Tok. La giovane ha immediatamente risposto per le rime tirando in ballo i tradimenti che la "rivale" ha perdonato in passato al compagno: tra le due è "guerra" a distanza a suon di frecciatine al veleno.

Aggiornamenti sui personaggi di Temptation Island

Mentre era al mare con Giuseppe, Gabriela ha deciso di registrare un video per Tik Tok e di accompagnare alcuni suoi ammiccamenti con questa frase: "Non dimenticate di mettere la crema anche dove vi brucia".

La maggior parte degli spettatori di Temptation Island ha subito collegato queste parole a Roberta, ovvero alla single con la quale ha interagito Ferrara nel villaggio.

Anche la tentatrice si è sentita chiamata in causa: poche ore dopo ha postato anche lei un breve filmato sui social network per replicare alla frecciatina della "collega".

"E non dimenticatevi di spalmare la crema solare anche sulle corna", ha scritto la ragazza in riferimento ai tradimenti passati di Giuseppe nei confronti della compagna.

Tensioni dopo l'uscita da Temptation Island

Non è la prima volta che Roberta punzecchia Gabriela sui social network: anche mentre era ancora in corso la messa in onda dell'edizione di Temptation Island alla quale ha partecipato, De Grazia pubblicava su Tik Tok video che i fan hanno sempre interpretato come stoccate alla fidanzata di Giuseppe.

Nonostante i ripetuti interventi della tentatrice che ha fatto vacillare Ferrara nel villaggio, tra lui e Chieffo procede tutto a gonfie vele: i due sono riusciti a trovare un equilibrio dopo anni di tensioni e mancanze di rispetto reciproche.

La coppia è stata sicuramente una delle più discusse dell'ultima stagione del reality Mediaset: i giovani hanno regalato al pubblico due falò di confronto definitivi.

Se al termine del primo faccia a faccia si sono detti addio, dopo appena 24 ore Gabriela e Giuseppe si sono rivisti e hanno deciso di dare l'ennesima possibilità alla loro lunga storia d'amore (sono insieme da 11 anni).

Astio tra Francesca e Ale di Temptation Island

Ci sono altre due protagoniste di Temptation Island che in queste ore sono finite al centro del Gossip. Come raccontano alcuni siti, il 19 agosto Ale ha smesso di seguire Francesca su Instagram dopo averla vista al mare con il single Lollo.

I fan sono stati i primi a notare il gesto della concorrente del reality Mediaset, tant'è che hanno subito avvertito Sorrentino nel gioco "Fammi una domanda" che aveva appena avviato sul suo profilo personale.

La ragazza, stupita dalla situazione che si è venuta a creare per un semplice selfie che ha fatto sul lettino con un amico, ha confermato l'allontanamento di Ale.

Quest'ultima si è avvicinata al bel tentatore nel villaggio (tra i due c'è stato anche un bacio passionale prima che lei affrontasse il falò di confronto definitivo con Federico), e la conoscenza è proseguita anche dopo la fine delle registrazioni ma non al punto da diventare una relazione.

Quando ha visto che Lollo era in spiaggia con Francesca, la giovane si sarebbe arrabbiata al punto da rimuovere l'amica dalla lista delle persone che segue sui social network. Sorrentino, però, ha immediatamente spiegato che tra lei e il single non c'è nulla di sentimentale e che per questo la reazione di Ale sarebbe esagerata.