Nella puntata di Un posto al sole del 28 agosto ci saranno importanti novità e colpi di scena per i protagonisti della soap partenopea. Le anticipazioni dell'episodio rivelano che Marina avrà un malore, mentre Raffaele e Ornella saranno in partenza per Barcellona. Roberto Ferri, invece, sarà in vacanza con Lara e Tommaso. Nel corso della serata, inoltre, verranno trattate le vicende di Renato, che scoprirà qualcosa sulla vita privata di Giulia.

Nel primo episodio di Un posto al sole, dopo la pausa estiva, accadrà qualcosa a Marina Giordano.

Le anticipazioni trapelate in rete annunciano un malore per l'imprenditrice. Nelle indiscrezioni, però, non viene fatta menzione alla gravità del problema fisico che accadrà alla moglie di Roberto Ferri. Al momento, pertanto, non è ancora chiaro se le condizioni di Marina saranno gravi o meno e, se per Giordano, sarà necessario un ricovero in ospedale, o se servirà soltanto l'intervento di un medico. Il malore della mamma di Elena, inoltre, avverrà nel momento in cui la donna starà per trasferirsi nella sua villa.

L'unica cosa certa, al momento, è che, mentre Marina si sentirà male, non potrà contare sull'aiuto di Roberto Ferri.

Il marito di Giordano, infatti, sarà in vacanza con Lara e il piccolo Tommaso. Attualmente, inoltre, non è chiaro se l'imprenditore verrà avvertito di quanto accaduto a Posillipo a sua moglie o se non sarà messo al corrente della cosa. Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole del 28 agosto non forniscono dettagli in merito alla vicenda e non rivelano se il padre di Filippo rientrerà prima dalla località di villeggiatura, a causa del problema fisico della consorte.

Durante l'episodio di Un posto al sole del 28 agosto, inoltre, Raffaele e Ornella saranno pronti a lasciare Napoli. Le anticipazioni trapelate in rete rivelano che i coniugi Giordano staranno per partire per Barcellona, ​​città in cui si è trasferito Patrizio.

Prima di lasciare Palazzo Palladini, però, il portiere cercherà un sostituito, che faccia le sue veci durante la sua assenza. Attualmente, però, non è chiaro se Raffaele riuscirà a trovare qualcuno che possa prendere il suo posto nel condominio di Posillipo. Renato, invece, avrà un confronto con la sua ex moglie e scoprirà un grande cambiamento, avvenuto nella vita della sua ex. Al momento, non è chiaro se il signor Poggi verrà messo al corrente che fra Giulia e Luca De Santis è scoppiata nuovamente la passione o se scoprirà qualche altra cosa.