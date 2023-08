Manuel Maura e Francesca Sorrentino hanno partecipato all'ultima edizione di Temptation Island e al termine di un percorso molto intenso hanno deciso di uscire da single.

Sabato 5 agosto, su Instagram Manuel ha però postato una storia alquanto criptica parlando di "brave ragazze solo all'apparenza". Dal momento che alcuni follower hanno ipotizzato che si trattasse di una stoccata nei confronti della sua ex, il diretto interessato è intervenuto smentendo categoricamente la cosa.

Le parole di Manuel

Tramite una storia su Instagram, Manuel Maura ha scritto: "Brave ragazze all'apparenza, poi..." il tutto accompagnato da una faccina sorridente.

L'ex protagonista di Temptation Island non ha menzionato nessuno all'interno della storia, ma secondo le malelingue si sarebbe trattata di una frecciatina rivolta alla sua ex Francesca Sorrentino: quest'ultima nel frattempo si è concessa una serata di relax insieme ad alcune ex compagne del programma alla quale hanno preso parte anche alcuni ex tentatori del villaggio delle fidanzate.

Dal momento che diversi telespettatori hanno ipotizzato che la sua fosse una frecciatina indirizzata all'ex, Manuel ha deciso di intervenire e fare chiarezza: "La storia che ho messo ieri pensiate che sia riferita a Francesca. Ma non è così. Vi smentisco questa cosa, è stata una cosa detta in generale. Francesca può fare ciò che vuole".

Manuel e Francesca 'un mese dopo'

In occasione della puntata finale di Temptation Island, Manuel e Francesca hanno confermato di non essere tornati insieme.

Parlando con Filippo Bisciglia, Manuel non ha nascosto di avere sentito la mancanza della sua ex: "Ripensamenti dopo la decisione ne ho avuti, sì". Al tempo stesso, però, ha preferito non mandarle alcun messaggio proprio per non creare la situazione che li ha portati al docu-reality di Canale 5.

Il rapporto dunque è ormai al capolinea senza via di ritorno.

Francesca Sorrentino potrebbe salire sul trono di U&D

Nel frattempo, su Francesca Sorrentino stanno circolando dei rumor che la vedrebbero come possibile prossima tronista di Uomini e Donne. La giovane ha anche postato uno scatto sui social in cui diversi utenti hanno rintracciato i camerini del dating show di Canale 5.

Stando a quanto riportato da Deianira Marzano, la giovane avrebbe fatto infatti "colpo" su Maria De Filippi tanto che la conduttrice le avrebbe proposto di ritrovare l'amore sul piccolo schermo dopo la delusione avuta con lo storico fidanzato.

Ovviamente si tratta solo di un pettegolezzo di gossip poiché né lo staff di Uomini e donne né la stessa Francesca Sorrentino hanno confermato o smentito la notizia.