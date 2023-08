Scoppia il caos tra i fan di Terra Amara per la notizia della sospensione estiva nel daytime di Canale 5. I vertici Mediaset hanno scelto di mandare in ferie l'appuntamento quotidiano con la soap turca, che tutti i giorni appassiona una media di oltre 2,4 milioni di spettatori.

Una notizia che, tuttavia, non ha fatto fare i salti di gioia agli appassionati della soap, i quali avrebbero continuato a vedere le puntate in prima visione assoluta, soprattutto adesso che la trama sta diventando irta di colpi di scena: "Perché sospendere la soap sul più bello?" si sono chiesti in molti.

Mediaset sospende Terra amara per la sosta estiva

Il cambio programmazione per Terra amara comincerà domenica 13 agosto, quando in daytime verrà sospesa la messa in onda delle puntate in prima visione assoluta.

I telespettatori della soap opera turca, che sta registrando ascolti eccezionali in daytime, dovranno fare a meno dell'appuntamento inedito con le vicende di Yilmaz e Zuleyha.

Mediaset ha scelto di mandare in ferie la soap e da domenica prossima, al posto degli episodi inediti della terza stagione, ci sarà spazio per le repliche della prima stagione.

In questo modo gli spettatori della soap potranno fare un tuffo nel passato e rivivere tutte le emozioni salienti della storia d'amore che ha fatto sognare il pubblico di Canale 5.

Dal 13 agosto tornano le repliche di Terra amara

La sospensione delle puntate inedite di Terra amara partirà il 13 agosto e andrà avanti almeno fino a domenica 20, dopodiché bisognerà capire se Mediaset andrà avanti con un'altra settimana di repliche (in base anche agli ascolti) oppure se tirerà fuori gli episodi inediti.

Sta di fatto che questa variazione di palinsesto ha scatenato già il caos tra i fan, dato che la soap opera verrà sospesa per la pausa estiva su un evento clou: quello della morte di Hunkar.

Gli spettatori assisteranno all'uccisione della mamma di Demir, dopodiché dovranno attendere la fine della sosta estiva per scoprire l'evolversi della situazione.

'Ingiusto sospenderla', i fan di Terra amara furiosi sui social

"Ma perché sospendere la soap sul più bello? Anche se è piena estate, ci sono tanti spettatori che continuerebbero a vederla", ha scritto un appassionato della soap.

"Ingiusto sospendere la soap sul più bello, chi non può vederla in tv la vedrebbe in streaming", ha scritto qualcun altro sui social puntando il dito contro la scelta fatta da Mediaset.

"Che noia questa sospensione di Terra amara e adesso dovremo attendere sicuramente settembre per vedere i nuovi episodi inediti", ha sentenziato ancora un altro appassionato della soap turca.