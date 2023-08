La prova che dopo Temptation Island possa accadere di tutto è dimostrato da quanto accaduto a Mirko e Perla. I due hanno visto terminare la loro relazione dopo il falò di confronto ma allo stesso tempo sembrerebbero aver avviato nuovi rapporti. Mirko e Perla hanno infatti voluto rivedere i rispettivi tentatori e sarebbe nato un feeling molto particolare.

Le parole di Mirko un mese dopo

Mirko trascorso un mese dalla fine del programma ha voluto dire la sua in merito alla fine della relazione sentimentale con Perla. Il ragazzo ha affermato di non avere avuto nessun ripensamento e ha asserito senza mezzi termini: “Mi sento di nuovo me stesso“.

Il giovane ha detto di sentirsi più libero e che il confronto avuto per telefono dopo Temptation Island non ha rispettato le sue attese. Il rapporto sembrerebbe ormai definitivamente concluso e nel cuore del ragazzo adesso ci sarebbe solamente Greta, la tentatrice conosciuta all'interno del Reality Show di Canale 5. La ragazza senza indugi ha dichiarato: "Sono innamorata pazza". Con queste parole ha voluto in un certo senso far capire che trattasi di una cosa seria e non di una semplice e momentanea avventura. Greta ha addirittura presentato la sua famiglia a Mirko e ha concluso sostenendo: "È dolce e premuroso" .

Il punto di vista di Perla a distanza di un mese

Perla invece è sembrata molto più vulnerabile e affranta, nell'ultimo mese ha cercato di metabolizzare quanto accaduto e ha affermato in maniera piuttosto netta: "Mi sento delusa da lui".

Perla ha raccontato che i due si sono lasciati in maniera definitiva e che non hanno più avuto modo di rivedersi. La ragazza avrebbe voluto affrontare il problema a quattr'occhi e ha cercato un confronto diretto, affermando senza peli sulla lingua: "Non c'è stata priorità nel vedersi". La giovane ha affermato di essere stata molto male e di aver dovuto affrontare delle situazioni poco piacevoli, anche da un punto di vista lavorativo.

Perla ha parlato però di insegnamenti ricevuti e che la partecipazione a Temptation Island non è stata un totale fallimento, sicuramente ha acquisito coraggio e determinazione. Una delle note positive è stata anche la conoscenza di Igor, la ragazza ha infatti continuato a vedere il suo tentatore anche al di fuori del reality show.

I due si stanno conoscendo e ne è nata una frequentazione, Perla ha ammesso: "Con lui mi sono trovata bene" . Alla giovane piacciono soprattutto le attenzioni che le riserva il single e in cuor suo si augura di ritrovare quella serenità e quell'equilibrio che sembrerebbe aver perduto. Perla ha concluso sostenendo di voler creare qualcosa di serio e duraturo.