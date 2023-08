Un posto al sole prosegue la propria messa in onda dal 7 all'11 agosto la soap opera italiana andrà in onda regolarmente su Rai 3, al solito orario delle 20.50 circa, salvo fermarsi dal 14 agosto per poi riprendere la programmazione il prossimo lunedì 28 agosto.

Le anticipazioni rivelano che Marina avrà un'idea per riuscire a portare avanti il suo piano per scoprire la vera paternità di Tommaso. Sfruttando una perlustrazione a Palazzo Palladini, la donna vedrà stravolgere la situazione a suo sfavore.

Niente di buono accadrà tra Eduardo e Damiano.

I due uomini arriveranno alla fatidica resa dei conti quando, furioso per la pistola arrivata fra le mani del figlio, il poliziotto vorrà punire il malavitoso. E mentre Viola non riuscirà più a nascondere il suo interesse per Damiano, Rosa penserà che il suo ex sia finito nei guai.

Un posto al sole anticipazioni 7-11 agosto: Damiano e Eduardo alla resa dei conti

Eugenio Nicotera informerà Damiano che suo figlio potrebbe custodire una pericolosa arma da fuoco. Il poliziotto non resterà con le mani in mano e, insieme alla sua ex Rosa, cercherà di capire che cosa sia accaduto. Sarà così che si verrà a sapere del borsone di Eduardo, introdotto tempo fa nell'abitazione di Rosa e Manuel. Furibondo per il pericolo corso dal figlio, Damiano sarà intenzionato a farla pagare a Sabbiese, finendo per mettersi nei guai.

Nel frattempo, Eduardo Sabbiese avrà i suoi problemi da affrontare. Oltre a fare i conti con la smania crescente del suo clan che vorrebbe farsi valere con la forza sugli abitanti del quartiere, il fratello di Rosa avrà un faccia a faccia con Damiano.

E mentre Viola sarà sempre più presa dal poliziotto Renda, al punto che faticherà a nascondere il suo interesse, Rosa, al contrario, sarà preoccupata per lui in quanto sospetterà che gli sia accaduto qualcosa di grave.

Spoiler Un posto al sole: imprevisto per Marina

Mariella continuerà a tenere nascosta la relazione fra Castese e Salvatore, ma inizierà a mostrare segni di cedimento. Ad un certo punto la moglie di Guido avrà un'idea estrosa che la spingerà a fare chiarezza con Sasà. Tuttavia, alla donna verrà fatto presente che come si sistema un problema, poi ne deve affrontare un altro.

Per quanto riguarda Lara, la donna sarà sempre più in preda all'ansia per via dell'imminente battesimo del piccolo Tommaso. Roberto, però, sarà esasperato dal comportamento della donna. Intanto Marina si farà venire una buona idea per accorciare le distanze dal bambino, in modo da prendere un suo oggetto da sottoporlo al test di Dna. Grazie ai sopralluoghi che verranno effettuati a Palazzo Palladini, Marina avrà la sua occasione ma rischierà di ritrovarsi in una posizione svantaggiosa a causa di un imprevisto.