Le anticipazioni di Un posto al sole per le puntate della settimana dal 7 all'11 agosto, prima della consueta pausa estiva che durerà fino al 28 agosto, raccontano che al centro delle scene ci saranno Eduardo e Damiano, che si affronteranno a causa del pericolo corso da Manuel. Non mancheranno le sorprese, con Viola che capirà di tenere molto al poliziotto e potrebbe rimettere in discussione il suo matrimonio. Marina, invece, sarà pronta a dimostrare a tutti che Tommy non è il figlio di Roberto, ma Lara sarà pronta con una contromossa. Nunzio dovrà prendere una decisione sulla sua vita sentimentale e sceglierà Ada.

Anticipazioni Un posto al sole: Damiano furioso con Eduardo

Le anticipazioni di Un posto al sole dal 7 all'11 agosto raccontano che tra Damiano ed Eduardo ci sarà una resa dei conti. Eugenio farà a sapere al poliziotto che Manuel potrebbe essere in possesso di un'arma. Damiano si darà da fare per verificare questa informazione e quando avrà la certezza del pericolo che il figlio ha corso non esiterà a farsi giustizia da solo. L'uomo sarà deciso a far pagare personalmente al suo ex amico l'invadenza nella vita di Manuel. Eduardo, tuttavia, saprà come difendersi e Damiano rischierà di finire seriamente nei guai. Tutto questo non lascerà per nulla indifferente Viola, che quando saprà quello che è accaduto al poliziotto non riuscirà a nascondere il suo forte coinvolgimento.

Anticipazioni settimana dal 7 all'11 agosto: Roberto ansioso per il battesimo

Le puntate di Un posto al sole dal 7 all'11 agosto vedono in primo piano anche il battesimo di Tommaso. I preparativi per l'evento metteranno Roberto sotto pressione, mentre Marina studierà cosa fare per dimostrare che il bambino non è il figlio di Ferri.

L'occasione ideale per la signora Giordano si presenterà durante il sopralluogo a Palazzo Palladini per il battesimo. Marina sarà pronta a sbugiardare Lara davanti a tutti, ma la donna tralascerà un particolare molto importante: la signora Martinelli saprà come affrontare la situazione. La contromossa, a sorpresa, di Lara rischierà di capovolgere tutto a svantaggio di Marina.

Nunzio mette da parte Rossella e dà spazio ad Ada

Le anticipazioni di Un posto al sole dal 7 all'11 agosto rivelano che Nunzio dovrà capire se dare una possibilità alla sua frequentazione con Ada o troncare il rapporto sul nascere. Deciderà di proseguire la conoscenza con l'infermiera e mettere da parte Rossella, anche se non sarà facile. Nunzio e la dottoressa saranno molto presi l'uno dall'altra, anche se resteranno separati.