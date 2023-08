Le anticipazioni delle nuove puntate di Terra Amara in programma il 4 e 5 settembre 2023 si preannunciano dense di sorprese e colpi di scena.bSpazio in primis alle vicende di Yilmaz, il quale finirà per sospettare che sua moglie Mujgan abbia progettato la fuga da Cukurova assieme al loro bambino.

Occhi puntati anche su Behice che, in questi nuovi episodi della soap, dovrà fare i conti con una amara scoperta dopo essere stata dimessa dall'ospedale.

Mujgan sparisce con suo figlio: anticipazioni Terra amara 4 settembre

Nel dettaglio, le anticipazioni di Terra amara del 4 settembre 2023, rivelano che Nazire informerà Yilmaz di quanto è successo poche ore prima del suo rientro a casa.

Mujgan, dopo aver fatto le valigie, è uscita di casa assieme al piccolo Kerem Ali e da quel momento in poi non è più rientrata, facendo così perdere le sue tracce.

Fikret potrebbe sapere quale sia il piano della donna e il perché di questa scelta in fretta e furia.

Un duro colpo per Yilmaz che, a questo punto, inizierà a sospettare che sua moglie possa avere messo a punto una fuga da Cukurova.

Mujgan porta via Kerem Alì, Yilmaz disperato: anticipazioni Terra amara del 4 settembre

Le anticipazioni di Terra amata rivelano che l'uomo non sarà affatto tranquillo: teme che Mujgan possa portargli via per sempre il suo amato Kerem Ali, motivo per il quale deciderà di mettersi subito all'opera, per cercare di scoprire cosa stia succedendo e che fine abbia fatto la donna.

Yilmaz riuscirà a trovare sua moglie e suo figlio prima che sia troppo tardi oppure la dottoressa andrà avanti per la sua strada? Lo scopriremo nel corso dei prossimi episodi della soap, previsti nel corso della settimana 4-8 agosto su Canale 5.

Grandi colpi di scena anche nel corso dell'appuntamento di martedì 5 settembre: al centro dell'attenzione ci saranno le vicende di Behice.

Behice scopre la verità sulla villa: anticipazioni Terra amara 5 settembre

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che, dopo aver inscenato una finta aggressione, Behice verrà dimessa dall'ospedale e potrà tornare così alla sua vita di sempre, scegliendo di restare a Cukurova e di non trasferirsi più a Istanbul, così come aveva pensato in un primo momento.

Tuttavia, una volta uscita dall'ospedale, la donna dovrà fare i conti con una amara sorpresa: la villa in cui ha vissuto con Mujgan, andrà a Gulten.

Di conseguenza, Behice dovrà fare le valigie e lasciare la lussuosa abitazione dove ha vissuto fino a quel momento. Una decisione che non la renderà affatto felice e potrebbe spingerla a mettere in atto nuovi piani criminali nel corso delle prossime puntate di questa terza stagione.