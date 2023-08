Le anticipazioni delle nuove puntate de La Promessa rivelano che per Pia arriverà il fatidico e atteso momento di affrontare il parto.

La domestica ha scelto di portare a termine la sua gravidanza, nonostante la terribile violenza che subì dal barone Juan, in seguito alla quale scoprì di essere rimasta incinta.

Un parto che, tuttavia, non sarà per niente facile e rischierà di compromettere per sempre la vita della domestica.

Pia entra in travaglio e finisce in pericolo: anticipazioni La Promessa

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti le nuove puntate de La Promessa in programma prossimamente su Canale 5, rivelano che per Pia arriverà il fatidico momento di conoscere suo figlio.

La domestica entrerà nella delicata fase del travaglio che, tuttavia, si rivelerà molto più complicata e difficile del previsto.

Fin dal momento in cui romperà le acque, sorgeranno delle complicanze che renderanno tutto molto pericoloso.

Abel prenderà in mano le redini della situazione e deciderà di occuparsi del parto della domestica, pur consapevole delle mille difficoltà alle quali stanno andando incontro.

Le anticipazioni de La Promessa rivelano che Pia verrà messa a durissima prova durante il parto: la domestica rischierà di non farcela, così come il suo bambino.

Pia rischia di morire col figlio durante il parto: anticipazioni La Promessa prossime puntate

Mamma e figlio si ritroveranno in serio pericolo di morte e Abel non potrà nascondere la verità della situazione, mettendo subito al corrente Jana del rischio e del pericolo al quale stanno andando incontro, a causa di questo parto estremamente complicato.

Un duro colpo per Jana, così come per tutti gli altri domestici del palazzo che pregheranno insieme affinché tutto possa risolversi nel migliore dei modi, sia per Pia che per il suo bambino.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione di Pia e se la donna riuscirà a salvarsi oppure no, le anticipazioni delle nuove puntate de La Promessa rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Jana e Abel.

Manuel sempre più geloso di Jana e Abel: anticipazioni La Promessa nuove puntate

Tra i due nascerà un feeling a dir poco speciale, che ben presto verrà notato anche dallo stesso Manuel.

Il marito di Jimena non potrà nascondere la sua gelosia, complice il forte sentimento che nutre ancora nei confronti di Jana, la donna che gli ha stravolto la vita.

Eppure, questa volta, Manuel rischia di perdere per sempre Jana: la domestica, infatti, si mostrerà disposta a lasciarsi alle spalle il passato e questa storia mai consumata, lasciandosi corteggiare e ammaliare dal dottor Abel. Tra i due nascerà l'amore? Lo scopriremo nel corso dei prossimi episodi.