Le prossime puntate di Terra Amara che a breve verranno trasmesse sulla rete ammiraglia Mediaset metteranno in luce la crescente pazzia di Mujgan che continuerà a fare gesti insensati mettendo in pericolo non solo se stessa ma anche chi la circonda. Come rivelano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, infatti, la dottoressa non esiterà a fra perdere le sue tracce portandosi via anche il piccolo Kerem Alì. Rifiutata dal Yilmaz che scoprirà di quali cattiverie si è macchiata nei confronti di Zuleyha, Mujgan proverà a scappare per l'America facendo disperare il marito che farà di tutto affinché il piano non si realizzi.

Yilmaz allontana la moglie

Proseguono le anticipazioni di Terra amara, concentrandosi sulla figura di Mujgan, personaggio ormai fuori controllo. Seguendo la storyline dell'amata soap turca, Mujgan invierà le riprese fatte di nascosto a Yilmaz e Zuleyha a Demir, con il chiaro scopo di mettere nei guai la sua 'rivale'. Un piano malefico che darà i suoi frutti, visto che Yaman su tutte le furie per aver visti la moglie tra le braccia di Akkaya non esiterà a cacciarla dalla villa impedendole di vedere i suoi figli, Adnan e Leyla e considerandola morta.

L'azione spregevole di Mujgan però si ritorcerà contro di lei visto che Yilmaz, venuto a conoscenza delle macchinazioni della moglie contro Zuleyha, la allontanerà e si distaccherà ancora di più.

A questo punto, la dottoressa, dando segni di squilibrio sempre più evidenti, prenderà la decisione di scappare via, considerando il fatto che anche Behice le consiglierà di farsi curare da uno psichiatra. Senza farsi vedere da nessuno preparerà velocemente le valigie e andrà via di casa portandosi via il piccolo Kerem Alì, certa di agire per il bene del suo bambino.

Mujgan in fuga con il neonato

Mujgan sarà intenzionata a partire per gli Stati Uniti d'America ma la sua fuga dovrà essere rimandata visto che avrà bisogno del passaporto del bimbo per poter lasciare la Turchia. La dottoressa troverà quindi rifugio a casa di un'amica ma non rivelerà a nessuno della famiglia dove si trova. E infatti quando Yilmaz scoprirà che la moglie non è più in casa andrà nel panico visto che si accorgerà immediatamente che ha portato via anche il suo bambino.

Yilmaz inizierà subito a cercare Mujgan, avendo compreso fin da subito che le intenzioni della moglie saranno quelle di espatriare con Kerem Alì. Per Akkaya inizierà una corsa per cercare di bloccare la dottoressa ma per lui le ricerche saranno tutt'altro che semplici.