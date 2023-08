Le anticipazioni delle nuove puntate di Terra Amara in programma nel corso delle prossime settimane rivelano che ci sarà spazio per la decisione spiazzante di Demir, il quale deciderà di concedere il tanto bramato divorzio a sua moglie, per permetterle di vivere la sua seconda vita con Yilmaz.

Eppure dietro questa scelta di Demir si nasconderà una richiesta ben precisa: l'uomo metterà alle strette sua moglie in merito alle sorti della loro bambina, la piccola Leyla.

Demir concede il divorzio a Zuleyha: anticipazioni Terra amara

Nel dettaglio, le anticipazioni di Terra amara rivelano che dopo la morte di sua mamma, Demir mostrerà un lato inedito e speciale del suo carattere, mostrandosi particolarmente premuroso e sensibile anche nei confronti di sua moglie.

Tuttavia, malgrado il momento di grande dolore, Zuleyha deciderà di andare avanti per la sua strada e svelerà a Demir che intende costruirsi una nuova vita assieme a Yilmaz. Dopo un rifiuto iniziale, Demir deciderà di concedere il divorzio a sua moglie, ma imporrà delle regole ben precise, che riguardano la piccola Leyla.

Sì, perché Demir non avrà alcuna intenzione di separarsi da sua figlia e renderà ben preciso il suo piano alla donna.

Demir mette alle strette Zuleyha sulla piccola Leyla: anticipazioni Terra amara (Video)

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che il ricco imprenditore svelerà a Zuleyha che la piccola Leyla dovrà restare con lui.

"Non puoi prendermi tutto", esclama Demir in una delle scene che vedremo in onda nel corso di questa fortunatissima terza stagione della soap opera turca trasmessa su Canale 5.

Zuleyha, però, in un primo momento proverà a imporre resistenza e chiederà al marito di non separarla da sua figlia, essendo solo una bambina di pochi anni che ha ancora fortemente bisogno della protezione materna.

"Fammi avere un motivo per svegliarmi la mattina. Puoi vederla quando vuoi, non creerò problemi", proseguirà Demir durante il suo colloquio con la donna.

La richiesta di Demir sul piccolo Adnan prima del divorzio: anticipazioni Terra amara

Una richiesta decisamente forte quella di Demir che, in questo modo, metterà alle strette e in serie difficoltà sua moglie in merito al sogno di costruirsi una nuova vita con Yilmaz.

Ma non è finita qui, perché gli spoiler della soap opera turca Mediaset, rivelano che Demir avanzerà anche un'altra richiesta legata al piccolo Adnan, figlio di Yilmaz che tuttavia è cresciuto in casa Yaman.

"Non separare Adnan da me, dal giorno in cui è nato l'ho cresciuto come un figlio", esclamerà Demir che a quel punto verrà rassicurato da Zuleyha sul fatto che continuerà a vederlo.