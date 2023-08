L'appuntamento con Il Paradiso delle signore 8 di settembre promette nuovi colpi di scena e, al centro delle trame, potrebbe esserci anche il ritorno in scena di Gemma.

L'ex venere sarà assente nella prima parte della stagione, complice la sua scelta di viversi la gravidanza via da Milano, ma potrebbe comunque riaffacciarsi ben presto in città.

Tra le novità di questa ottava serie potrebbe esserci anche quella legata alle sorti di Stefania, la quale potrebbe decidere di convolare a nozze in America.

Gemma e Marco via da Milano: anticipazioni Il Paradiso 8 nuove puntate

Nel dettaglio, le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 8 di settembre, prevedono l'uscita di scena della coppia formata da Gemma e Marco.

I due fidanzati, dopo aver scoperto di essere in attesa del loro primo bebè, decideranno di lasciare Milano per viversi questo momento felice al riparo dagli occhi indiscreti di chi potrebbe giudicare questa gravidanza avvenuta fuori dal matrimonio.

Un'uscita di scena che, tuttavia, potrebbe non essere definitiva e non si esclude che ben presto possa esserci spazio per il ritorno in scena dell'ex venere del grande magazzino.

Gemma torna con suo figlio nel corso de Il Paradiso delle signore 8?

Stefania, dopo aver dato alla luce il suo primo figlio, potrebbe nuovamente rimettere piede a Milano e provare così a riprendere in mano le redini della sua vita.

Nel finale di questa attesissima ottava stagione de Il Paradiso delle signore, non è escluso un rientro in scena dell'ex venere, la quale potrebbe dirsi pronta a riprendere anche il suo lavoro all'interno del grande magazzino milanese.

In tal caso, il ritorno in scena di Gemma assieme al bambino non passerebbe affatto inosservato e sarebbe uno dei colpi di scena di questa stagione.

Stefania annuncia le sue nozze nel corso de Il Paradiso delle signore 8?

E poi ancora, nel corso delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 8 ci sarà spazio anche per il rientro in scena di Stefania, la quale tornerà per qualche giorno a Milano e avrà l'occasione di riabbracciare i suoi genitori e tutti gli amici e ormai ex colleghi del grande magazzino milanese.

Tuttavia, nel corso dell'ottava serie, Stefania potrebbe lasciarsi andare anche a un annuncio inaspettato.

Come svelato da Lara Komar in una intervista a Blasting News, Stefania in America ha ritrovato l'amore ed è finalmente felice e serena.

Ecco allora che l'ex venere potrebbe prendere in considerazione l'ipotesi di convolare a nozze con il suo uomo e in tal modo annunciare il fatidico evento ai familiari, che potrebbe avvenire proprio negli Stati Uniti d'America.