In Terra Amara non ci sarà un attimo di tregua nella guerra tra Müjgan e Züleyha. La dottoressa tenterà il tutto per tutto pur di mantenere la rivale lontana dal marito Yilmaz. Userà anche degli escamotage che potrebbero farle rischiare grosso. Pur di impedire al marito di scappare con Züleyha, Müjgan inscenerà una finta gravidanza.

Il piano diabolico di Müjgan

Müjgan si renderà conto che il marito non ha nessuna intenzione di stare al suo fianco. Lui vede il suo futuro solo accanto a Züleyha, per questo progetteranno di fuggire insieme in Germania.

Solo una cosa potrebbe riuscire a fermare Yilmaz: il senso di dovere nei confronti della sua famiglia e Müjgan proverà a fare leva su questo.

Metterà su un piano a dir poco diabolico: far credere a Yilmaz che aspetta un altro bambino. Per rendere la cosa ancora più veritiera, andrà in ospedale e prenderà delle analisi appartenenti a una donna gravida.

Müjgan si serve di Züleyha per far sapere a Yilmaz che è incinta

Müjgan non vorrà dire direttamente a Yilmaz che "aspetta un bambino", ma lo farà per via traverse. Il metodo che sceglierà sarà il più crudele, visto che deciderà di fargli sapere indirettamente la cosa tramite Züleyha.

Müjgan seguirà la ragazza e la vedrà entrare in farmacia. Avrà bisogno di alcuni medicinali per i suoi bambini e mentre il farmacista si prodigherà per trovarli, in contemporanea servirà anche Müjgan.

Züleyha si dispera quando scopre che Müjgan è incinta

Müjgan gli porgerà un foglio che verrà letto attentamente dal farmacista. Sono delle analisi, da cui capirà subito che Müjgan aspetta un bambino. "Sì, ben presto Kerem Ali avrà un fratellino", confermerà Müjgan, lasciando di stucco Züleyha, che faticherà anche a reggersi in piedi.

Non riuscirà a credere che Yilmaz diventerà nuovamente padre e ripenserà alla loro fuga. La prima volta che hanno provato a fuggire da Çukurova, Yilmaz aveva scoperto che Müjgan era incinta del suo primo bambino. Aveva deciso di non abbandonarla e di restare a Çukurova con lei, lasciando nella disperazione più assoluta Züleyha.

Züleyha capisce che Yilmaz l'ha tradita

Con questa "seconda gravidanza" potrebbe verificarsi la stessa cosa: Yilmaz potrebbe decidere di non partire con Züleyha e rimanere al fianco della moglie. La cosa che la ferirà di più, però, sarà un'altra: Yilmaz, per tutto questo tempo, ha sempre detto a Züleyha che ormai il suo matrimonio con Müjgan era solo sulla carta. Tra loro non c'è stato più nulla, tra cui proprio i rapporti intimi, invece a quanto pare non è proprio così.

Züleyha abbandonerà la farmacia e uscita fuori si lascerà andare a un pianto liberatorio. Andrà a parlare con Yilmaz di questa faccenda oppure no?