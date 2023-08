Le anticipazioni di settembre riguardanti le nuove puntate di Terra amara in programma su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per un bel po' di colpi di scena che riguarderanno Zuleyha.

La protagonista femminile della soap continuerà ad indagare per cercare di scoprire la verità sulla morte di Hunkar, convinta del fatto che la vera responsabile sia Behice.

Fekeli, invece, continuerà ad essere dominato dal dolore e dalla disperazione per la perdita del grande amore della sua vita.

Zuleyha indaga sulla morte di Hunkar: anticipazioni Terra amara settembre

Nel dettaglio, le anticipazioni di Terra Amara del mese di settembre, rivelano che dopo i funerali di Hunkar cominceranno le indagini per cercare di scoprire cosa sia successo e il perché di questo brutale ed efferato omicidio.

Zuleyha si impegnerà in prima persona per portare alla luce la verità: la donna entrerà in possesso di una confessione importante, da parte di un uomo che racconterà di aver visto Hunkar nel giorno della sua morte.

Tale persone svelerà di averla vista dialogare animatamente con una donna dai capelli corti: immediata la reazione di Zuleyha, che inizierà a sospettare subito di Behice.

E, alla luce di questa dichiarazione, la protagonista femminile della soap si recherà da Behice per affrontarla.

Zuleyha vuole rovinare Behice: anticipazioni Terra amara

"So che sei stata tu ad uccidere Hunkar e presto ti manderò in galera", dichiarerà senza troppi mezzi termini Zuleyha rivolgendosi alla sua nemica, giurando vendetta.

Lo scopo di Zuleyha, infatti, sarà quello di rovinare la zia di Mujgan e metterla definitivamente con le spalle al muro, consegnandola così nelle mani della giustizia.

Behice, però, non si lascerà intimorire facilmente: la donna è consapevole di aver fatto un "buon lavoro" e cancellato ogni traccia del suo terribile omicidio ai danni della mamma di Demir.

E poi ancora, le anticipazioni delle nuove puntate di Terra amara del mese di settembre, rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Fekeli, che si mostrerà fortemente provato dalla situazione che sta vivendo dopo la perdita della sua amata Hunkar.

Fekeli distrutto per la morte di Hunkar: anticipazioni Terra amara settembre 2023

I due avevano progettato le nozze insieme ma, la funesta morte della donna, ha rovinato i piani della coppia.

E, adesso, Fekeli non potrà fare altro he disperarsi per questo lutto che segnerà per sempre la sua esistenza: anche lui, però, vorrà fare di tutto per portare alla luce la verità dei fatti e fare in modo che i responsabili di questa tragedia paghino il loro conto con la giustizia.

La verità verrà a galla definitivamente? Behice finirà in carcere? Lo scopriremo nel corso dei prossimi episodi di questa terza stagione.