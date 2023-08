La soap opera turca Terra Amara non smette di regalare colpi di scena ai telespettatori della rete ammiraglia Mediaset. Gli spoiler sugli episodi che verranno trasmessi prossimamente, dicono che Gaffur Taskin (Bulent Polat) farà un grosso torto alla sorella Gulten Taskin (Selin Genc) anche all’insaputa della moglie Saniye (Selin Yeninci). Ben presto il gesto dell’ex capomastro verrà scoperto proprio dalla domestica, la quale rimarrà sconvolta quando apprenderà che lo stesso ha occupato una sua proprietà di nascosto.

Spoiler turchi, Terra amara: Gaffur si rende conto di essere caduto in una trappola

Nelle nuove puntate in programmazione su Canale 5, la spietata darklady Behice Hekimoglu (Esra Dermancioglu) impedirà a Gaffur di svelare che c'è il suo coinvolgimento con la morte di Hunkar Yaman (Vahide Parcin). In particolare la zia di Mujgan (Melike İpek Yalova) minaccerà di svelare alle forze dell’ordine che Hatip Tellidere (Mehmet Polat) è stato ucciso dall’ex capomastro, il quale non avrà altra scelta oltre a quella di trovare una soluzione. Mentre Saniye non gradirà il trasferimento di Sevda Çağlayan (Nazan Kesal) alla tenuta poiché prenderà il posto della sua defunta padrona, il marito Gaffur sarà deciso ad andare a lavorare all’estero.

Saniye assicurerà al suo amato che lo raggiungerà dopo con la figlia adottiva Üzüm (Neva Pekuz).

In realtà l’ex capomastro sarà vittima di un tremendo inganno, poiché un dipendente gli farà credere che in cambio di denaro lo farà assumere in Germania. Per procurarsi la cifra necessaria, Gaffur impegnerà un terreno della sorella Gulten senza dirle nulla.

Non appena si renderà conto di essere caduto in una trappola, l’uomo farà ritorno da Istanbul.

Gulten dice una bugia al marito Cetin, Zuleyha viene ritrovata dopo aver destato preoccupazione

Mentre Gulten si troverà in compagnia di Fadik (Polen Emre) farà i conti con l’ira di un uomo. Quest'ultimo esigerà il territorio di sua proprietà poiché non ha ricevuto da suo fratello i soldi che gli doveva nel tempo stabilito.

La domestica rimarrà parecchio delusa da Gaffur, ma per il momento preferirà tacere sull’intricata questione. Nonostante ciò, l’insolito atteggiamento di Gulten comincerà a destare sospetti al marito Çetin (Ares Senol), il quale esigerà ricevere delle spiegazioni.

La domestica mentirà al consorte, facendogli credere di essere preoccupata per l’incidente che ha avuto la sua amica Zuleyha Altun nel bosco a causa di una trappola per animali. In particolare quest’ultima verrà ritrovata dopo essere scomparsa nel nulla e aver fatto stare in pensiero i suoi cari. Intanto Cetin non crederà alle parole della moglie Gulten, e sarà determinato a capire cosa gli stia nascondendo.