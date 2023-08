La morte di Hunkar Yaman in Terra Amara sarà un brutto colpo soprattutto per il figlio Demir e per il suo promesso sposo Fekeli. Una scena che il pubblico vedrà a breve su Canale 5 e sarà particolarmente straziante. Dopo aver trovato il cadavere della madre, Demir lo prenderà in braccio e lo porterà personalmente alla tenuta, adagiandolo poi sul letto. Dopo lo smarrimento iniziale, sia Demir che Fekeli, giureranno di vendicarsi dell'assassino di Hunkar. Riusciranno a scoprire che è Behice la colpevole?

Colpo di scena a Terra amara: Hunkar viene assassinata

La morte di Hunkar Yaman, a cui i telespettatori di Canale 5 assisteranno durante la puntata del 10 agosto, sconvolgerà le dinamiche della soap tv turca. Tutta Cukurova sarà sgomenta, vista anche la dinamica della sua morte. Sarà Behice a uccidere a pugnalate la madre di Demir, inscenando poi una rapina. La zia di Mujgan riuscirà a farla franca solo inizialmente. Con il prosieguo delle puntate la verità sarà destinata a venire a galla. Prima che ciò accada al centro della scena ci sarà la disperazione di Demir e di Ali Rahmet Fekeli. Quest'ultimo era in procinto di sposare Hunkar e la sua morte improvvisa infrangerà ancora una volta il suo sogno d'amore.

Demir straziato dal dolore porta in braccio il cadavere di Hunkar fino alla villa

Il corpo senza vita di Hunkar, verrà ritrovato proprio dal figlio Demir presso le rovine di Cukurova. Ovviamente la disperazione sarà grande. L'uomo prenderà in braccio il cadavere della madre e lo porterà alla villa, adagiandolo poi sul letto.

Una scena straziante a cui assisteranno in lacrime anche Zuleyha, Saniye e Gaffur. Con la morte di Hunkar, Terra amara perde uno dei personaggi principali di queste prime tre stagioni. Di certo le puntate che seguiranno saranno volte a scovare l'assassino della donna.

Demir e Fekeli giurano di vendicare la morte di Hunkar: spoiler Terra amara

Inizialmente Behice la farà franca, ma non per molto. Demir e Fekeli giureranno di farla pagare all'assassino di Hunkar. Entrambi non si daranno pace, sino a quando non troveranno il colpevole. Ali Rahmet, in particolare, sarà scioccato, visto che uno strano gioco del destino gli ha portato via per l'ennesima volta la donna della sua vita. L'ha sempre amata, senza mai riuscire a sposarla. Era in procinto di farlo, ma qualcuno l'ha assassinata. Demir avrà la magra consolazione di essere riuscito a riconciliarsi con la madre poco prima della sua morte, ma questo non basterà ad alleviare il suo dolore. Demir, dopo lo smarrimento iniziale, avrà come unico obbiettivo quello di vendicare la morte di Hunkar e non si fermerà davanti a nulla. Prometterà anche una ricompensa in denaro a tutti quelli che gli daranno informazioni utili a scovare l'assassino. Riuscirà a scoprire che è stata Behice?