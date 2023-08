Le anticipazioni delle nuove puntate di Terra amara destinate alla fascia pomeridiana di Canale 5 rivelano che ci sarà spazio per l'ennesima brutta sorpresa che avrà come protagonista Zuleyha.

La protagonista femminile della soap opera turca che sta appassionando il pubblico italiano si ritroverà a fare i conti con la drammatica notizia del rapimento di sua figlia Leyla.

Un vero e proprio choc non solo per lei ma anche per tutti i dipendenti della villa, dato che nessuno si accorgerà di quello che è successo.

Il ritorno di fiamma tra Zuleyha e Demir: anticipazioni Terra amara

Nel dettaglio, le anticipazioni di Terra Amara rivelano che Zuleyha si ritroverà a dover prendere in mano le redini della sua vita sentimentale e lo farà gettandosi nuovamente a capofitto nella sua relazione con Demir.

Tra i due tornerà il sereno dopo la morte di Yilmaz e la donna si dirà pronta a riprendere in mano le redini di questa stori d'amore.

Un ritorno di fiamma a tutti gli effetti, durante il quale non mancheranno i momenti di tensione e scontro. Questa volta sarà Demir a dare filo da torcere alla sua amata, dato che perderà la testa per Umit e tra i due nascerà una storia d'amore segreta che metterà a durissima prova il rapporto con Zuleyha.

Il rapimento della figlia di Zuleyha: anticipazioni Terra amara

Le anticipazioni delle nuove puntate di Terra amara in programma sulla rete ammiraglia Mediaset, rivelano che il colpo di scena ci sarà nel momento in cui la protagonista femminile si ritoverà a fare i conti con una spiacevole notizia riguardante la sua amata Leyla, la bambina frutto del suo amore con Demir.

Gulten recandosi presso villa Yaman, farà i conti con una scoperta a dir poco raccapricciante e sorprendente.

La piccola Leyla non si trova, come sempre, nella sua culla: a quel punto chiederà spiegazioni ai dipendenti della villa, per cercare di capire cosa sia successo, ma nessuno saprà dire dove si trova la bambina.

Zuleyha disperata per sua figlia: anticipazioni Terra amara

A quel punto, Gulten capirà subito che la piccola Leyla è stata rapita e lancerà il grido d'allarme: la donna metterà al corrente Zuleyha su quanto è successo, lasciando la donna in un vortice di disperazione assoluta.

Gli spoiler delle prossime puntate di Terra amara rivelano che la protagonista femminile della soap sarà a dir poco affranta per la sparizione della sua bambina e inizierà subito a temere il peggio.

Zuleyha si dirà convinta del fatto che qualcuno le abbia fatto del male e, per prima cosa, indirizzerà i suoi sospetti contro Umit, che riterrà responsabile di quanto è accaduto a sua figlia.

Questa volta, però, la perfida donna sarà completamente all'oscuro di tale situazione: non è stata lei a rapire la bambina e ben presto sarà Demir a far chiarezza su questo giallo che scuoterà villa Yaman per un po' di puntate.