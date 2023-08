Tempesta d'amore va in onda ogni giorno alle ore 20 su Rete 4, ma anche in streaming su Mediaset Play Infinity. Le anticipazioni della soap opera di stampo bavarese, nata da un'idea di Bea Schmidt, evidenziano che Alexandra confesserà a Christoph ed Eleni che sono padre e figlia, notizia che giungerà successivamente anche alle orecchie di uno sgomento Markus. Quest'ultimo, di conseguenza, temerà che Eleni si allontani da lui, quindi deciderà di avvelenare una sorgente del bosco per far naufragare un progetto messo in piedi dalla ragazza e da Christoph.

Sarà, però, Eleni a bere dalla fonte avvelenata, nel frattempo Robert e Michael finiranno per invaghirsi entrambi di Nicole. Il giovane Saalfed, infine, arriverà persino a fingersi l'amico pur di baciare Nicole.

Gli spoiler tedeschi di Sturm der Liebe anticipano che Alexandra sceglierà di mettere sul piatto la verità a lungo taciuta, ovvero che Christoph è il padre biologico di Eleni e non Markus come la ragazza ha creduto per tutta la vita.

Rivelazione che sarà nuova anche per lo stesso Markus, il quale sarà furente e cercherà un modo repentino per far sì che Eleni non si allontani da lui a favore del padre biologico.

Il signor Schwarzbach, difatti, deciderà di avvelenare una fonte d'acqua boschiva con l'intento di far andare in fumo un progetto al quale stanno lavorando Christoph ed Eleni.

Scelta di dubbio valore morale che avrà dei risvolti diversi da quelli che l'uomo si attendeva. Anziché far saltare il progetto del rivale, sarà Eleni a bere l'acqua avvelenata e ciò porterà la ragazza a manifestare sin da subito dei gravi sintomi.

A prendersi cura di Eleni sarà Leander, ma la ragazza dovrà anche fare i conti con la verità poco dopo: Markus ha avvelenato la sorgente del bosco.

Robert si fingerà Michael per baciare Nicole

Nelle prossime puntate di Tempesta d'amore, a sparigliare le carte amorose di Michael e Robert arriverà Nicole a Bichlheim, ex governante della famiglia Schwarzbach che diventerà comproprietaria del Café Liebling assieme al primario.

Tra il giovane Saalfeld e Alves si instillerà sin da subito una notevole complicità che diverrà col trascorrere dei giorni sempre più intima, finché tra i due inizierà un vero e proprio flirt.

Nicole, successivamente, inizierà a ricevere messaggi anonimi da uno sconosciuto spasimante che altri non sarà che Niederbühl, con la new entry che finirà per restare oltremodo affascinata da tali messaggi.

Robert, all'oscuro di tale corrispondenza tra Nicole e Michael, chiederà a quest'ultimo consigli su come far breccia nel cuore di Alves, così il dottore gli consiglierà di fingersi il mandante dei messaggi anonimi.

Peccato, però, che dopo tale suggerimento Michael si renderà conto di essersi invaghito di Nicole.