Diverse novità avverranno durante le puntate italiane della soap opera Terra amara a cui i fan assisteranno prossimamente sui teleschermi di Canale 5. Gli spoiler dello sceneggiato made in Turchia evidenziano che Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek) apprenderà che Fikret Fekeli (Furkan Palali) è il figlio illegittimo di Adnan senior. Tuttavia, la protagonista deciderà di tacere quanto appena scoperto a suo marito Demir Yaman (Murat Unalmis) per timore della sua reazione.

Anticipazioni Terra amara: Zuleyha rimane bloccata nel bosco

Le anticipazioni di Terra Amara rivelano che Zuleyha vedrà Fikret impadronirsi di un oggetto sottratto dalla fabbrica Yaman.

Una scena che desterà le perplessità della protagonista, la quale deciderà di pedinare l'uomo con la propria vettura. Un inseguimento il suo che avrà però vita breve visto che Fikret riuscirà a fermare Zuleyha e a farla scendere dall'auto.

Il nipote di Ali Rahmet a questo punto aggredirà la donna per poi scappare senza darle alcuna spiegazione. Poco dopo anche Zuleyha tenterà di darsi alla fuga rimanendo però bloccata nel bosco per diversi giorni. Demir e la guardia civile riusciranno infine a rintracciarla e tradurla in salvo.

La protagonista capisce che Fikret è il fratellastro di Demir

Inizialmente Zuleyha non ricorderà nemmeno chi l'abbia aggredita, recupererà la memoria solo una volta rientrata presso la tenuta Yaman.

La ragazza rammenterà così che Fikret ha rubato dalle loro proprietà una targa che era stata fotocopiata e appesa come un manifesto in tutta la cittadina turca insieme ad una lettera in cui il padre di Demir negava la paternità del figlio avuto con l'amante.

I residenti di Cukurova e Zuleyha a questo punto inizieranno a credere che il figlio illegittimo di Adnan senior esista davvero quando noteranno la stessa grafia nei due documenti.

Ben presto, la protagonista metterà insieme tutti i pezzi del puzzle finendo per capire che Fikret è niente di meno che il fratellastro di Demir.

Zuleyha tace quanto appena scoperto a suo marito

Una scoperta che Zuleyha deciderà di mantenere riservata almeno per il momento. La donna infatti temerà che Demir possa far del male a Fikret una volta scoperta la realtà dei fatti. La protagonista comunicherà così a Sevda di non aver intenzione di informare suo marito tenendo così per se quanto appena scoperto.

Trattasi però di un segreto che ha i minuti contati.